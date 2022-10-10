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延續城市美學！沈慧虹推「新竹光榮指南」　暢談6大政見

▲沈慧虹競選主視覺以低調中仍展露光輝的「灰黃」色調為主，也代表新竹市是個「輝煌」的城市。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹競選主視覺以低調中仍展露光輝的「灰黃」色調為主，也代表新竹市是個「輝煌」的城市。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-10 16:18:33

民進黨新竹市長參選人沈慧虹辦公室暨推出主視覺、競選歌曲後，今（10）日再度釋出「新竹光榮指南」、外套、口罩等競選小物，設計皆沿用主視覺「灰黃」色調，低調中仍展露光輝。沈慧虹競選辦公室表示，「灰黃」色系代表新竹市是個「輝煌」的城市，柔和堅定的線條正是沈慧虹的個人特質，希望藉由這些文宣品也能讓民眾感受嶄新的、明亮的氛圍，和沈慧虹一起走向光榮的新竹新未來。

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▲「新竹光榮指南」是為沈慧虹量身定做的文宣品，除了詳細描述沈慧虹過往經歷、過去8年的實際政績，更有讓新竹人繼續光榮的「6大政見」。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲「新竹光榮指南」是為沈慧虹量身定做的文宣品，除了詳細描述沈慧虹過往經歷、過去8年的實際政績，更有讓新竹人繼續光榮的「6大政見」。（圖／沈慧虹辦公室提供）
沈慧虹競選辦公室表示，「新竹光榮指南」是為沈慧虹量身定做的文宣品，除了詳細描述沈慧虹過往經歷、過去8年的實際政績，更有讓新竹人繼續光榮的「6大政見」，內容長達16頁，希望藉由這樣的文宣品讓新竹市民更了解沈慧虹、了解這座城市的願景。

沈慧虹競選辦公室說，除了「新竹光榮指南」外，這次的競選外套選用簡約的灰色設計，右方胸口上面是大大的主視覺LOGO，搭配白色字體「新竹光榮我帶頭」，考慮視覺平衡，左方則可別上象徵主視覺「新竹風」、「新竹光榮」的徽章，簡約中帶有具辨識度的設計，讓團隊幕僚平時也能穿出門。

沈慧虹競選辦公室也說，象徵「新竹光榮」的口罩同樣採用主視覺配色，有白色及灰色兩款樣式，低調又充滿設計感的樣式備受歡迎，民眾只要參加沈慧虹舉辦的公開活動，包含政見記者會、掃街、慧虹開講等，就有機會獲得。

沈慧虹競選辦公室表示，新竹市是小而美的城市，前市長林智堅、沈慧虹團隊將設計力導入城市，打造公共建設新美學，創造新竹光榮感，現在的新竹市已經是全台美學城市的代表，而這次選舉也將延續過往的美學經驗，帶給市民朋友耳目一新的選舉文宣。

▲（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹辦公室表示，新竹在林智堅、沈慧虹8年執政下成為全台美學城市的代表，這次選舉要延續過往新竹美學經驗，帶給市民朋友耳目一新的選舉文宣。（圖／沈慧虹辦公室提供）

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