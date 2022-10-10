橘色惡魔再見！橘高校今返日　中華郵政3天趕製送行小禮

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據了解，紀念郵摺的製作過程相當緊湊，文總團隊挑選了4張橘高校在台的活動照片，郵政公司則用了不到72小時的時間，趕出紀念郵摺，就是為了趕在橘高校吹奏樂部的同學們登機之前拿到手。
文總表示，照片是這幾天才拍攝，原先製作時間來不及，好在郵政公司全力趕件在72小時內完成，並由發言人陳敬祥、集郵處長康嘉芳親自從印刷單位直送機場，驚險趕上。
橘高校學生們表演結束後馬上回日本，其實是為了要趕赴期中考，日本台灣交流協會透露，大家這次來台灣，除了帶樂器以外，都還帶了好幾本課本，「在飯店休息時也在讀書」。此外，還有學生開玩笑說，如果明天考試遇到不會的題目，答案就填「日台友情」。
文總也說，因為明天學校就要舉行期中考，學生們一早就把行李放在遊覽車，結束演出後，立刻帶著行李和樂器搭上遊覽車趕赴機場，今天下午14時20分搭乘華航班機返回日本，結束短短幾天的在台行程。
文總表示，橘高校的同學今天下午在搭機離台時，紛紛表示「想要再來台灣」、「考完大學要再來台灣玩」，還有人開玩笑說，「明天要考試，不會寫的題目都寫『台日友情』！」也有同學說高中畢業後要來台灣留學，甚至有同學非常感動在台灣受到的熱情和接待，在出境通關前還感性地淚灑機場，讓文總的送機人員一邊感動、一邊安慰他們。