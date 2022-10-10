2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

橘色惡魔再見！橘高校今返日　中華郵政3天趕製送行小禮

▲橘高校結束為期6天的訪台行程，10日搭機回國，中華郵政特別製作了專屬紀念郵摺作為送行小禮物。（圖／文化總會提供）
▲橘高校結束為期6天的訪台行程，10日搭機回國，中華郵政特別製作了專屬紀念郵摺作為送行小禮物。（圖／文化總會提供）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-10-10 16:28:172022-10-10 17:16:29

有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部今（10）日上午在國慶大典上帶來精湛表演，結束為期6天的訪台行程，下午隨即搭機返國，準備期中考。除了滿滿的伴手禮，中華郵政還用了不到72小時的時間，趕製京都橘高等學校的專屬紀念郵摺，作為臨別小禮物，由文化總會秘書長李厚慶代為轉交。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於這份別具意義的小禮物，李厚慶接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，文化總會團隊用最快速度挑選照片，並由會內同仁進行設計，還有郵政公司的大力趕製，希望這短短的6天，讓京都橘學園吹奏樂部的同學留下一輩子的回憶，期待台灣跟日本是永遠的好朋友。

據了解，紀念郵摺的製作過程相當緊湊，文總團隊挑選了4張橘高校在台的活動照片，郵政公司則用了不到72小時的時間，趕出紀念郵摺，就是為了趕在橘高校吹奏樂部的同學們登機之前拿到手。

文總表示，照片是這幾天才拍攝，原先製作時間來不及，好在郵政公司全力趕件在72小時內完成，並由發言人陳敬祥、集郵處長康嘉芳親自從印刷單位直送機場，驚險趕上。

▲橘高校吹奏樂部師生們10日離台，文總秘書長李厚慶（右3）致贈紀念郵摺，作為送別之禮。（圖／文化總會提供）
▲橘高校吹奏樂部師生們10日離台，文總秘書長李厚慶（右3）致贈紀念郵摺，由吹奏樂部部長（社長）竹內望咲（左3）代表受贈。（圖／文化總會提供）
橘高校學生們表演結束後馬上回日本，其實是為了要趕赴期中考，日本台灣交流協會透露，大家這次來台灣，除了帶樂器以外，都還帶了好幾本課本，「在飯店休息時也在讀書」。此外，還有學生開玩笑說，如果明天考試遇到不會的題目，答案就填「日台友情」。

文總也說，因為明天學校就要舉行期中考，學生們一早就把行李放在遊覽車，結束演出後，立刻帶著行李和樂器搭上遊覽車趕赴機場，今天下午14時20分搭乘華航班機返回日本，結束短短幾天的在台行程。

文總表示，橘高校的同學今天下午在搭機離台時，紛紛表示「想要再來台灣」、「考完大學要再來台灣玩」，還有人開玩笑說，「明天要考試，不會寫的題目都寫『台日友情』！」也有同學說高中畢業後要來台灣留學，甚至有同學非常感動在台灣受到的熱情和接待，在出境通關前還感性地淚灑機場，讓文總的送機人員一邊感動、一邊安慰他們。

▲橘高校吹奏樂部師生們10日離台，文總致贈紀念郵摺，作為送別之禮。（圖／文化總會提供）
▲橘高校吹奏樂部師生們10日離台，文總致贈紀念郵摺，作為送別之禮。（圖／文化總會提供）
▲橘高校吹奏樂部師生們10日離台，文總致贈紀念郵摺，作為送別之禮。（圖／文化總會提供）
▲橘高校吹奏樂部師生們10日離台，文總致贈紀念郵摺，作為送別之禮。（圖／文化總會提供）

影／「橘色惡魔」國慶登場！吹跳炫技讓蔡總統起立鼓掌

橘色惡魔急飛回日本！抵桃機畫面曝光　「原因」眾人暖哭

樂隊女子圖鑑！小綠綠PK小橘橘　橘高校：在台灣很開心

影／鋁線製樂器鑰匙圈超可愛　橘高校獲贈樂喊「斯勾以」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀