野人火鍋遭投訴「劣質牛肉端上桌」 KID沉痛宣布一決定
藝人KID（林柏昇）今年以節目《綜藝玩很大》入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，副業野人火鍋在餐飲界也頗有知名度、經營得有聲有色，不過今（10）日卻被爆料，在新竹店用餐的客人點了店內價格最高的A5日本和牛背脊肉，端上來竟是充滿油花的肉，疑似是「邊角料」的劣質牛肉，而正在出外景的KID，稍早也透過IG回應。
KID坦言在尚未釐清狀況前，就有先道歉釋出誠意，喊話會用最大的能力，去處理此事，強調自己從創業以來，從來不敢懈怠每一個環節，「每一次因為出包上新聞，對我來說都是如同一支箭直插我心臟，因為我真的在乎每個人用餐感想，事後我也沒有事過雲煙就算了，我們想盡辦法看能不能加強員工訓練或是與主管的溝通。」
KID最後宣布新竹野人火鍋店，從今天開始退回試營運模式，在服務沒有達到總店標準前，會維持這個決定，也感謝各位粉絲都會在第一時間，反映各店的問題，「我都會親自轉發到各店，去進行改進處理，野人幾年下來，我不能夠做得盡善盡美，但是我盡量不會對不起來消費的每一個客人，餐飲業真的非常辛苦，我也真的非常尊敬，內場、外場，從上到下的每一個人，大家都非常辛苦，我只是那個站在前面宣傳或者被『釘爆』的那個目標，所以今天或以後的出包事情，我仍然會扛到底！並且沒有藉口的，改善到大家滿意為止！」