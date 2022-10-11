肉老大火鍋推「加10元多一鍋」套餐！板橋人快衝爽吃3天
主打大份量肉盤的肉老大頂級肉品涮涮鍋，進駐板橋開設府中店，慶祝開幕推出超狂優惠，今起至週四（10/11~10/13）限時3天，只要消費個人套餐滿385元並於FB／IG打卡，即可享「加10元多一鍋」套餐！加10元就完整送上主餐為7盎司活菌梅花豬的套餐，不只菜盤、附餐通通都沒少，而且店內冰淇淋、霜淇淋、冷熱飲和冬瓜檸檬冰沙一樣可以無限享用吃到飽，點2鍋達門檻還可以「加20元多兩鍋」套餐，超狂優惠號召板橋的朋友今天就手刀吃起來！
肉老大頂級肉品涮涮鍋由梁培松主廚創立。屢獲美食競賽獎項並曾擔任多家星級飯店及大型餐飲集團顧問的梁培松，歷時3年醞釀出精緻麻辣火鍋、紹興雞醉鍋、牛奶鍋、酸白菜番茄鍋等多款特色湯底，最令人印象深刻的，便是豪邁將大份量肉肉推起成像金字塔的肉山，滿足肉肉控味蕾。從305元起的個人套餐、浮誇大肉盤的50盎司或100盎司肉塔套餐外，還有超澎湃的龍宮海陸套餐可以選擇，而且菜盤還可以換成活菌梅花豬、雞腿肉、蛤蜊、鮮蚵等季節餐點，甚至店內供應的冰淇淋、霜淇淋、冷熱飲和冬瓜檸檬冰沙都可以無限享用吃到飽。
店內醬料區應有盡有，推薦肉老大自製、外面少見的「青醬」可嚐鮮，不少饕客都推薦搭配海鮮很出色，也有人是熱愛胡麻醬或椒麻醬來調味；醬料區還貼心提供兩款獨家醬料吃法，附餐點選「招牌老餓麵」後加上梁培松主廚特調的醬汁，可搭配成「天堂麵」或「地獄麵」兩種口味。肉老大涮涮鍋的用心細節及不手軟的滿足美味，是死忠顧客不斷回訪的主因。
10月總算進駐板橋開設府中店，肉老大涮涮鍋慶祝開幕推出超狂優惠，10/11～10/13限3天「肉老大板橋府中店開幕慶」，消費個人套餐滿385元並於FB／IG打卡，即可享「加10元多一鍋」套餐（限內用），現賺336元！只要符合活動條件，另加10元就直接送上完整「梅花豬肉鍋套餐」，除了7盎司活菌梅花豬主餐，並完整搭配昆布鍋、菜盤及附餐，而且店內冰淇淋、霜淇淋、冷熱飲和冬瓜檸檬冰沙通通都可以無限享用；最狂的是，點兩鍋達門檻還可以「加20元多兩鍋」套餐！天氣漸涼，板橋人相約一起吃優惠暖胃。
另外，樂多多集團旗下台式火鍋「狂一鍋」，也歡慶嘉義開幕第14家直營店，即日起至10/31，全台門店都推出「降肉」優惠，只要在FB公開分享桌邊爆炒湯底的影片，免費加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」乙份。