巷仔內／蔡英文守主權柔中帶剛　打造「韌性台灣」由來曝

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蔡英文執政以來，帶領台灣逐漸脫離「大中華框架」，外交不再如同國民黨執政時期的「休兵」甚至「休克」，而是不躁進地開始參與國際社會。近半年來，台灣持續大步靠攏自由世界，包含美國眾議院議長裴洛西，幾乎每周都有民主盟友來訪，中國則為此挑釁軍演，加上年底縣市長選舉投票在即，國內外都格外關注蔡英文的國慶談話。
縱然面對選舉年的政黨激烈競爭，蔡英文仍延續去年堅守台灣主權、維持台海和平穩定的基調，並沒有轉彎、更無從打折，向包含北京在內的國際社會，清楚傳達台灣的立場，破除中國意圖用來框架兩岸及印太局勢的「新常態」。
綜觀今年的談話，蔡英文提及今天是「中華民國立足台灣」的第73個國慶日，面對中國持續試圖消滅「中華民國台灣」主權，我國捍衛主權沒有妥協的空間，北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；蔡也說，在相互尊重下，台灣也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。這些用字遣詞基本上與去年基調相符，且有高度延續性。
較去年不同的是，蔡英文針對「國防自主」多所著墨。她提到，政府這幾年來強化「國防韌性」，國機國造、國艦國造都有具體成果，這都是用行動告訴世界，「台灣會挑起自我防衛的責任，不會坐等命運被決定」。
雖然今年主權論述等立場並未如去年提出新說法，但藉由談及「國防自主」、以及「不會坐等命運被決定」這類「柔中帶剛」的論述，再度清楚傳達我國主流民意，而這也是蔡英文從今年民進黨黨慶演講以來的鋪陳，「對外，民主是定位台灣的國際角色，對內，更是強化社會韌性的核心戰略」。
蔡總統談話共提到3次「中華民國」、3次「中華民國台灣」，另有51次「台灣」，與去年相比，「中華民國」的次數更少，「台灣」的次數則再增加，雖然在野黨不斷抨擊蔡政府「消滅中華民國」，但由此可見，並非事實，只是因應社會的主流認同有所調整。
另外，「韌性」一詞為文眼，佔了相當多的篇幅。蔡總統提到，要在「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」、「國防戰力」等面向上，打造更精實的「四大韌性」，讓台灣從「堅韌之島」，成為「韌性國家」。
據了解，「四大韌性」的內容，源自於蔡英文本人在今年4、5月間的親筆手稿，原本是要在520就職6週年當天發表，惟當時台灣正逢Omicron變種病毒株的疫情衝擊，蔡英文僅在防疫行程中簡單敘述；時至今年國慶，國門即將在3天後解封，蔡英文將她當初的構想完整論述，條理分明地闡述政府持續強化「四大韌性」的17個政策面向，帶領全民冷靜因應疫後世界秩序的劇烈變化。
隨著自己的第二任期已經過半，蔡英文並未忘記她在勝選連任當晚的承諾，當時，她發表勝選感言指出，會留下一個「更好的國家」給下一代。現在，蔡英文不只延續去年國慶演說所說的「讓台灣成為世界的台灣」，更進一步地，要「給世界一個更好的台灣」，而這個「更好的台灣」，就是今年國慶談話的主軸——「更有韌性的台灣」。