郭鬼鬼國慶扮最兇「橘色惡魔」！總統府前20秒吹奏片瘋傳
有「雪乳戰神」之稱的辣模郭鬼鬼，不僅有甜美臉蛋，還有34G的好身材，是許多人心目中的女神。時常在社群媒體和粉絲互動的她，今（10）日也趁著國慶日，化身今年國慶來台表演的日本京都橘高校的「橘色惡魔」，吹直笛演奏國旗歌慶祝，影片曝光後，笑翻大批網友。
有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部今（10）日上午在國慶大典上帶來精湛表演，結束為期6天的訪台行程，下午搭機返國。而「雪乳戰神」郭鬼鬼也在IG發影片，只見她頭戴亮橘色帽子，身穿黃色貼身上衣、黑色吊帶裙，服裝配色和「橘色惡魔」有幾分相像。
仔細一看，黑色吊帶裙似乎太合身，更凸顯她的G級傲人上圍，就算「包緊緊」也讓人看了鼻血狂噴。她在影片中拿起中音笛吹奏國旗歌《青天白日滿地紅》，背景則是總統府的圖片，她也在文內表示「十十早上起床升旗囉，我也是橘色惡魔，誰敢來表態」。
影片一出，掀起熱議，「台灣橘色惡魔，非鬼莫屬」、「這位惡魔，我覺得可以」、「橘色大魔王」、「國慶假期愉快」；也有網友因為郭鬼鬼吹奏的曲調有些五音不全，紛紛笑稱，「不知不覺笑了出來」、「有吹就好」、「乖，多練習一下，明年等妳喔」。（編輯：郭佩蓉）