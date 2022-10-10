小樂與差30歲高捷談男人心事 2人「中二行為」逼瘋導演
衛視中文台節目《一袋女王》日前錄影邀請高捷、吳思賢（小樂）、苗可麗、張文綺及Julie，3組忘年之交的好友組合，分享「跨世代組合」出去玩的優點。高捷與吳思賢相差近30歲，一開始高捷還不知道吳思賢是誰，沒想到2人相處下來，讓高捷大讚吳思賢有前途之外，2人超中二的行為，害得導演無法收音，甚至差點抓狂。
高捷、吳思賢、苗可麗、張文綺因為共同參與演出實境節目變成跨年之交的好友，特別上《一袋女王》分享相處趣事，高捷與吳思賢相差近30歲。高捷透露一開始吳思賢開車來接他，卻不知道對方是誰，只能開口先說聲抱歉，身為歌手的吳思賢，只好趕緊獻唱自己的歌曲，但高捷仍是渾然不知，也讓他相當不好意思。不過相處下來，高捷覺得吳思賢長得帥氣跟年輕的自己很相近，磁場相近，而且笑起來都是開懷大笑，相當真誠，這點跟自己也很像，重點是非常有禮貌，讓他豎起大拇指稱讚「這小孩有前途」。
吳思賢笑說和高捷相處下來，雖然年齡上有差距，但內在卻是一樣童心未泯，各種「中二話題」讓彼此無話不聊，「男生該聊的都聊，連在一起行為也很中二，一度曾讓節目導演差點抓狂。」吳思賢說到有次同集的王彩樺、黃姵嘉在錄感想，他跟高捷就在一旁的電動麻將桌上玩了起來，麻將技藝高超的高捷突然興致來了，拿起桌上的麻將，挑戰盲摸麻將猜牌，沒想到卻頻頻摸錯，一邊摸錯還一邊大笑，讓無法順利收音的導演傻眼差點抓狂，對此，高捷解釋是因為當天的麻將比較大顆，才會摸不準。