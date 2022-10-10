秋颱來襲？熱擾動最快週四生成颱風 吳德榮：北部當心了
當心秋颱來襲！目前在菲律賓東方海面上的大低壓帶中，從數值模擬研判有一個熱帶擾動極有可能發展成輕度颱風，最快本週三或週四（10/12~10/13）就有機會生成，一旦被命名將是今年第19號颱風，中文譯名為「桑卡」（Sonca，越南命名，原意為「鳥名」）。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，從目前各國預測路徑預測來看，這個颱風未來很可能穿越巴士海峽，由於目前台灣附近維持東北季風影響的環境，如果真的如預測走這條路徑，將成為非常像典型的「秋颱」，即便颱風沒有直接影響台灣陸地，但產生的「共伴效應」可能為北部地區帶來非常劇烈的降雨威脅，威脅程度與1987年的強颱「琳恩」相似，後續要密切觀察這個擾動發展的狀況。
所謂的「秋颱」除了指是「秋天生成的颱風」以外，在氣象局定義中，秋颱路徑必須是由西向東通過巴士海峽，此時如果正好有東北季風南下，颱風的外圍環流帶來的水氣，與東北季風輻合產生「共伴效應」，才是定義上真正的秋颱。而共伴效應發生後，即便颱風沒有直接侵襲台灣陸地，但往往會為北部、東北部地區帶來劇烈豪雨，致災機率相當大，讓人聞之色變。
吳德榮指出，從目前資料研判，菲律賓東方大低壓帶中，比較靠近呂宋島的大環流會穿越呂宋島後進入南海，而後方的熱帶擾動很可能緊接著在週三或週四發展成颱風，由於東北季風位置比較偏南邊，很可能壓著颱風往西南走。一旦颱風生成，目前預測路徑有很高機率會在這個週末會通過巴士海峽，並且與東北季風產生共伴效應，對北台灣威脅大增。
吳德榮強調，雖然目前這個熱帶擾動發展環境垂直風切較大，但無論未來這個颱風強度如何，共伴效應威脅都相當大，要密切觀察移動到台灣附近時，路徑是偏北還是偏難，「差一點點就會差很多」，預計週四之後會比較明朗，值得密切留意。
過往秋颱最明顯的例子，就是1987年的強烈颱風琳恩，當年在10月24日到25日侵襲台灣時，雖然中心沒有登陸，但颱風外圍環流與東北季風產生的共伴效應，為北部地區帶來猛烈降雨，陽明山竹子湖24小時累積雨量高達1151.9毫米，尤其松山、南港、內湖、汐止一帶淹水災情最嚴重，造成61死的慘劇。
中央氣象局表示，目前預估，這個熱帶擾動或颱風，將在週六到下週一（10/15~10/17）最接近台灣，外圍水氣配合東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區可能有局部大雨發生機率，北部、花東、整天都有短暫雨，實際降雨預估預計要等到颱風生成之後再觀察，氣象局會密切留意。
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