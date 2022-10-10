塔江艦官兵國慶日領唱國歌　海軍艦指部秀花絮

為歡慶中華民國建國111年國慶，今（10）日國慶大典分別在左營軍港塔江軍艦與東引，進行異地三處同時直播國歌演唱，讓世界各地國人感受國軍官兵捍衛國家、領土安全的精神和奉獻。海軍艦隊指揮部臉書也公布塔江軍艦官兵領唱國歌花絮，強調國人及國軍不論身處何處，愛國心皆是一致，國軍將一直站在守土衛國的第一線，讓國人安心。
海軍艦指部指出，影片中，塔江軍艦官兵各個精神抖擻，以最嘹亮的歌聲歌頌對國家的愛國心，同時搭配各項操演及飛彈射擊畫面，展現國軍官兵不分晝夜戮力戰備訓練，堅守「不求戰、不畏戰」原則，國人及國軍不論身處何處，愛國心皆是一致，國軍將一直站在守土衛國的第一線，讓國人安心，以國歌為榮、以國家為傲。
2012年龍德造船廠贏得海軍高效能艦原型艦合約，建造沱江級巡邏艦原型艦，命名為沱江軍艦，塔江艦為「高效能艦艇後續艦」首艘量產艦。沱江艦長60.4公尺、寬14公尺、吃水2.3公尺，排水量600噸；塔江軍艦長65公尺、寬14.8公尺，排水量685噸。
在武器方面，沱江軍艦可搭載16枚反艦飛彈，包括雄風二型與雄風三型飛彈；塔江軍艦可攜帶12枚反艦飛彈，另可攜帶16枚海劍二型防空飛彈。火炮方面，2型艦都有76公厘快砲、攔截反艦飛彈用方陣快砲，但是塔江軍艦使用新型方陣快砲Block 1B型，具備攔截水面快艇等攻擊的反制戰力。