珍奶控！橘高校樂嚐台灣美食 今在機場為「這原因」哭了
在台灣掀起「橘色旋風」的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部，今（10）日結束國慶典禮的表演行程後，為了趕赴學校期中考，下午隨即搭機返回日本，文化總會團隊前往送行，並致贈郵政公司花了不到72小時趕製的紀念郵摺。文總透露，有部分同學非常感動在台灣受到的熱情和接待，在出境通關前，還感性地淚灑機場，讓文總的送機人員一邊感動、一邊安慰他們。
文總表示，橘高校同學今天下午搭機離台時，紛紛表示「想要再來台灣」、「考完大學要再來台灣玩」，還有人開玩笑說「明天要考試，不會寫的題目都寫『台日友情』！」也有同學說高中畢業後要來台灣留學，甚至有同學非常感動在台灣受到的熱情和接待，感性地哭了。
為了感謝橘高校師生們的辛苦，文總團隊挑選了4張活動照片，委託郵政公司印製紀念郵摺。原先製作時間來不及，好在郵政公司全力趕件在72小時內完成，並由發言人陳敬祥、集郵處長康嘉芳親自從印刷單位直送機場，驚險趕上。
盤點橘高校此次吃的台灣美食，包括第一天下榻圓山大飯店時，第一餐吃到道地台灣味的鹹酥雞，讓同學們驚呼連連；還有，蔡英文總統送上古早味蛋糕和珍奶作為宵夜；此外，其他天的宵夜則有公館商圈的刈包和玉米排骨湯，以及同學們指定的台灣麥當勞，文總特地點了麥克雞塊，附上日本所沒有的「糖醋醬」。至於最後一晚的宵夜，則是鼎泰豐小籠包和粉圓。
特別的是，橘高校同學們品嚐到最多次的台灣食物，就是珍珠奶茶，除了蔡英文總統送珍奶，立法院長游錫堃也送珍奶，連晚餐餐桌上也出現珍奶。據了解，除了今天最後一天行程較趕、沒有喝珍奶之外，她們每天都喝珍奶，喝得超開心，補充因大量排練所消耗的體力。
由於橘高校吹奏樂部的口號是「活力滿滿！笑容滿滿！夢想滿滿！」（元気いっぱい！笑顔いっぱい！夢いっぱい！），有台灣的樂迷粉絲開玩笑稱，還可以再加上「珍奶いっぱい」（珍奶一杯）。