蔣萬安深蹲搭公車　綠委：求酷求炫、見樹不見林

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪申翰認為，該政策簡單來說，就是只想求酷求炫，但根本見樹不見林，更精準說是無能抓住真正的關鍵戰略點。台北市的節能減碳政策持平來說，做得不比其他縣市差，原因是北市公務員的水平真的比較高，同時資源也是所有縣市最多的。若要在這個基礎再往下走，很快就會進到淨零政策的深水區，遇上下一個階段的痛點與挑戰。
洪申翰說，一個首都市長在一個這麼大的政策中要做規劃，首先就是必須把痛點跟戰略點抓清楚。陳時中當然不是氣候與能源的專業，所以早在8月初時，就找了氣候與能源不同領域的專業者來分享，讓他有初步的概念。
而一個負責任的政策規劃，絕不是把專家學者的分享打包丟出就好，還需要進行不同層次的分析。在團隊分析台北市的現況後，抓出了幾個最重要的戰略點，包括接軌國際、跨局處治理風險與創新與金融支持。
洪申翰解釋，以「創新與金融支持」來說，了解能源與氣候政策的人一定很清楚，要達成淨零，絕對無法只靠道德宣傳與現有的技術。一定需要技術與應用模式的突破性創新，尤其更積極的，是要把握這個內外的壓力，去促成城市下一階段創新升級的機會。這是柯市府現在較弱的地方。而且減碳跟新能源投入，都是要花錢的。
經費上除了政府預算，更要讓資金市場精準地投資在低碳創新與輔導升級上，更是關鍵中的關鍵。台北市是台灣的金融中心，必然要好好應用這個優勢，所以在跟幾位金融背景的專家交換意見後，決定規劃一個「台北綠金融」的計劃，來作為台北淨零創新的活水源頭，而這只是其中之一。
洪申翰指出，從上述三個關鍵的戰略點延伸分析，政策團隊也經過了兩三輪跟陳時中直接的討論快2小時，大家規劃在命名為「淨零首都，創新台北」的大政策屋頂下，推出以下六個子計畫，包括智慧能源首都計畫、 台北綠金融行動計畫、 綠色經濟產業輔導計畫、 「降溫１度C」調適計畫、「不遺落任何人」能源福利計畫與組建「國際淨零專家顧問團」接軌國際。
在這六個子計畫下，當然還要有更多的操作細項，去落實各計畫路徑，再去成就一個更大的總體目標。而蔣萬安被批評的「深蹲換車票」，就是在沒有關鍵戰略分析下，撿到籃子都是菜，無法辨識目標與定位，當然出了大包。
洪申翰指出，陳時中在最後一次的討論中，蠻語重心長的跟團隊說，這麼複雜這麼跨領域的大政策，如果真的要做到，以他過去的經驗來說，除了由下而上的公民參與，一定更需要展現領導力的「由上而下」，才能被執行者放在優先之位，否則往往會被局處既有的常規業務冷落在旁，而當他在發表時，要特別強調這點。而很明顯的，這就是團隊有沒有戰略觀、有沒有經驗，來成就一件重要公共事務的能力差別。