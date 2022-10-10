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勞動部媒合旅館徵才　北部薪資3萬、中南東部2.8萬以上

▲勞動部今（10）日表示，10月起啟動第2階段旅館業專案媒合計畫，納入北部薪資達新台幣3萬元以上、中南東部2.8萬元以上工作。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.01）
▲勞動部今（10）日表示，10月起啟動第2階段旅館業專案媒合計畫，納入北部薪資達新台幣3萬元以上、中南東部2.8萬元以上工作。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.01）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-10 18:41:49

有媒體報導飯店業者為人力荒，疲於向交通部與勞動部求助卻屢遭「丟回」，產業問題無人聞問，勞動部勞動力發展署今（10）日澄清，為協助飯店旅宿業者缺工問題，今年5月與交通部觀光局合作啟動飯店業專案媒合服務，部分因薪資問題，無法吸引求職人任職；勞動部10月起已啟動第2階段專案計畫，納入北部薪資達新台幣3萬元以上、中南東部2.8萬元以上，盼業者優化勞動條件吸引國人就業。

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勞動力發展署表示，今年5月與交通部觀光局合作啟動飯店業專案媒合服務，總計彙收425家旅館業者缺工3,915人，經各公立就業服務機構逐案主動聯繫，業者因疫情反覆觀望或無法確定進用日期，人力需求調降為1,031人，又專案服務過程又再取消求才339人。截至目前，公立就業服務機構已推介2,076位求職人，達缺工數3倍供業者選任，雇主確定僱用683人。

勞動部說明，5月起所辦理的旅館業專案媒合計畫，部分業者因對求職者的職務要求，包括要求專業證照、體能條件、溝通表達能力、工作量勝任程度等主觀因素，而未能僱用有就業意願求職者；另部分業者安排面試程序冗長，基層工作起薪偏低，如房務人員職缺，按月計酬的經常性薪資未達2.8萬元者占66%、未達3萬元者占85.84%，考量勞務程度與薪資報酬不對等情況下，無法吸引求職人任職。

勞動部表示，為配合「0+7」觀光產業缺工需要，並改善業者選工條件造成求職不易等爭議，勞動部已於10月7日邀集交通部及產業代表共同研商共識，自10月起以3個月為期，啟動第2階段專案計畫，協助旅宿業等觀光產業缺工需求。

勞動部指出，計畫將由交通部彙整業者明確人力需求條件送勞動部，後續透過各公立就服機構及台灣就業通網站建置觀光產業專區，協助揭露徵才資訊及推介媒合各式求職民眾，業者所提出的職缺薪資，北部達3萬元以上、中南東部2.8萬元以上，納入專案求才服務。

另將針對觀光產業辦理各式大中小型徵才活動，並依據觀光旅宿產業特性，運用安穩僱用計畫、職務再設計（輔具）及訓用合一等就業促進措施資源，增加勞雇雙方媒合誘因，持續與業者溝通改善僱用率偏低問題，以積極協助業者補實人力缺口。

勞動部表示，現行移工開放僅限製造業、營造業、農業、海洋漁撈及看護工作等體力工作，未開放服務業引進移工。關於旅館等觀光產業是否開放移工的議題，建議應優先考量改善產業環境，合理調整徵才薪資條件，鼓勵國內勞動力投入。另考量目前國人近6成從事服務業，而旅館的房務、清潔等工作又以婦女及中高齡者從業居多，業者人力需求，仍建議以聘僱國人為優先。

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