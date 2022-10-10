「蒲亭是用飛彈說話的恐怖份子！」 烏控俄軍射75枚飛彈
在克里米亞大橋發生爆炸事件過後，烏克蘭包含首都基輔在內的多個大城市於今（10）早交通高峰時段發生一連串爆炸事件。烏克蘭軍方表示，俄羅斯在這波攻擊中至少發射了75枚飛彈，稍早當局稱基輔在轟炸事件過後至少有8人死亡、24人受傷，而其他城市死傷規模更超過首都，烏克蘭官員更指控俄國總統蒲亭是個「用飛彈說話的恐怖份子」。
烏國武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）透露，俄羅斯軍隊在10日這波攻擊發射了至少75枚飛彈，其中有41枚俄軍飛彈被烏克蘭的防空系統所攔截，《BBC》報導指出目前雖然還無法獨立核實相關數據，但《BBC》派駐基輔的一名記者今天在連線過程確實目睹了多起爆炸事件，且確認全國各地發生多起爆炸事件。
烏克蘭內政部長助理透露，基輔被砲彈轟炸的同時，西部城市利維夫則是部分地區斷電，東南部城市至少有13人喪生，包含蘇梅、日托米爾、赫梅利尼茨基等城市也都遭遇俄軍攻擊，官方相近這是俄羅斯在與克里米亞之間唯一橋樑爆炸受損後的報復行為。
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）痛批蒲亭是個「用飛彈說話的恐怖份子」，指責俄國發動的多次飛彈攻擊，並強調他「無法分裂烏克蘭」；烏克蘭總統澤倫斯基稍早則表示，已經安排了和七大工業國集團（G7）的緊急會議，屆時他將發表關於這次攻擊事件的談話，同時也會討論加大對俄羅斯的制裁力道，並討論如何協助恢復因砲彈轟擊而受損的基礎設施。