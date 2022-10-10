開工日北台灣濕又冷！明清晨低溫下探20度 週末留意颱風
過完3天國慶連假，該收心準備上班上課囉！明（11）日開工日天氣狀況如何呢？中央氣象局表示，受到東北季風影響，北部及東北部地區天氣較涼，尤其明日清晨將是這波東北季風影響最明顯的時候，會明顯感受到涼意，中部以北最低溫僅攝氏20度左右，南部及東部地區低溫約攝氏21度，北台灣整天感受偏涼，中南部地區日夜溫差大，提醒早出晚歸的民眾留意保暖。另一方面，由於水氣又會增多，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區降雨較明顯，提醒外出要記得攜帶雨具。而中南部地區白天維持多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨。
氣象局表示，這波東北風水氣最多的時候落在週三及週四（10/12~10/13）兩天，不僅北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區可能有局部較大雨勢出現。週五（10/14）水氣稍為減少一些，北部及東半部地區將有一個降雨的空擋。至於氣溫方面，週二清晨東北季風影響最明顯，週三起各地冷空氣稍微減弱，氣溫可望慢慢回暖一些。北部地區高溫回到攝氏25到30度，中南部地區高溫約攝氏33到34度，感受稍微偏熱一些。
氣象局提醒，比較明顯的天氣變化將落在週末，目前研判在菲律賓東方海面上的大低壓帶，可能有熱帶擾動逐漸發展，無論是否會發展成颱風，週末到下週一（10/15~10/17）將最接近台灣，帶來的水氣配合東北風影響，基隆北海岸、東北部地區可能有局部大雨發生機率，北部、花東地區也有短暫雨。至於是否成台、對台灣威脅狀況，目前變數仍多，需視未來熱帶擾動發展位置、路徑而定，氣象局會密切觀察。
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