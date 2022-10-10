Jay Park裸身舉女生原味內衣　轉頭「送一坨」給周湯豪！

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Jay Park表演完一連串歌曲後，台下粉絲紛紛把「原味內衣」往舞台上丟，Jay Park撿起兩件披在身上，舉動嗨翻台下女歌迷；他隨後以中文介紹周湯豪出場，表示：「我的朋友，很帥！」隨後2人一起表演《I GO》、《Who you》，MVP、跟pH-1也現身齊嗨，Jay Park更撿起台上一堆內衣遞給周湯豪，互動熱烈。
Jay Park與周湯豪是認識超過10年的好友，最早因為參加同一場活動相識，因為發現有很多共同話題，加上都熱愛嘻哈音樂，從此結為無話不談的好友。Jay Park每次來台北都會聯繫周湯豪，周湯豪也會盡地主之誼熱情招待好友，三年前Jay Park來台舉辦演唱會時，周湯豪還義氣相挺擔任特別嘉賓，更帶Jay Park大啖台北美食，足見兩人好交情。
pH-1今帶來多首招牌曲目串燒，包含《Zombies》、《Tipsy》、《Good Day》之外，也與本次壓軸登場的Jay Park共同合唱難得一見的中文歌曲《想到你》，與千萬點擊的熱門曲《Iffy》、《The Purge》，兩人首度於台北同台，讓所有粉絲為之瘋狂。
pH-1表示每到各個國家都感到很開心，因為他不知道這裡有這麼多自己的粉絲。他稍早受訪時，亦向粉絲告白，他說：「和我一起就萬事都okay，一點都不剩，我的心全部都給（你們）。」針對首次來台，pH-1也補充說道：「我很興奮可以來到台北，我原先希望演出前可以有更多時間好好探索這邊的文化，了解當地的風土人情，對於我在舞台上的表演很有幫助。但沒關係，我還是很開心第一次來這裡演出，真的等不及今晚跟歌迷們見面！」對於台灣美食也迫不及待的pH-1，也指名「我絕對會嘗試一些夜市的小吃！」或許這陣子大家有機會在台北與他「巧遇」。