吳鳳「雙十舉國旗」揭來台16年回憶！喊愛台灣：驕傲感恩
今（10）日是中華民國國慶日，祝福中華民國生日快樂的台灣藝人不多，網紅館長昨（9）日也在臉書酸國慶日就是「藝人消失節」。對此，來自土耳其的吳鳳則大方在臉書發文，「台灣會越來越好，今天好好慶祝中華民國的生日，我們是台灣人，也為自己的國家驕傲，I am proud of being part of Taiwan」。
吳鳳在臉書發文，表示每年的十月十日是他覺得驕傲又感恩的日子，「驕傲是因為我人生的16年獻給這塊土地，它給我許多的驚喜跟幸福。感恩是因為在這塊土地上愛上一位台灣人，有了兩位女兒，創造許多難忘的回憶」。
吳鳳接著說，「曾經我主持國慶日的時候，親眼看到也感受到在台灣有很多人熱愛這塊土地，一起努力奉獻，創造這裡繁榮的生活」，更透露自己讀師大研究所時，就是專門研究清朝末年到中華民國建立的時期，「所以我很清楚了解中華民國建立的精神，自由跟民主」。
他認為，台灣的面積不大，但是可以做的事很多，像是我們製造世界第一的晶片，許多特殊的機器，腳踏車、電腦、電動摩托車、醫療等，最後，他也感性直呼「世界很少國家像台灣一樣土地不大，但是創造這麼大的價值，未來的日子我有信心，台灣會越來越好，今天好好慶祝中華民國的生日，我們是台灣人，也為自己的國家驕傲🇹🇼 I am proud of being part of Taiwan」。（編輯：郭佩蓉）