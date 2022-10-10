大咖聚板橋音樂會　林佳龍揭挺18歲公民權的「3個意義」

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林佳龍也說，這是世界潮流，台灣不能缺席，「這是最接近要得分的臨門一腳，就像球在足球門框前面，踢了就進了」，希望透過舉辦「Vote for 18」的活動，打破青年18歲禁止投票的限制。
「也算完成我年輕時候就想實現的心願」，林佳龍說，他在18歲時還沒有投票權，但已經在推動許多校園改革、包括野百合學運的訴求，若當時18歲就可以投票，相信年輕人會更有影響力，台灣民主發展能注入更多活力。
林佳龍認為，這次18歲公民權有「提升青年參政」、「改革政黨政治」、「邁向正常國家」3個意義跟影響，呼籲18歲以下的年輕朋友，「雖然這次還不能投票，但要幫忙拉票」，拜託現在 20 歲以上有投票權的長輩們為18歲公民權投下這一票。
林佳龍指出，因為投票年齡降低，可以讓政治更有活力、創意，讓政黨競逐權力時更能傾聽年輕人的心聲、更能掌握時代的趨勢跟新世代的想法，「降低2歲投票權，讓每個政黨年輕至少2歲，各個政黨的主張可能都因此改變」。
林佳龍強調，台灣的民主政治走到今天，「選舉可以有輸贏，但台灣民主不能輸」，他表示，他的選舉輸贏是一回事，但他參與台灣的民主運動到今天，「我知道若不站出來，以後真的後悔莫及」，因為有政黨骨子裡反對這樣的改革，「我是很擔心」。
本場活動以音樂講座形式舉行，讓線上、線下關心 18 歲公民權的朋友共同參與，包括舞團 DA.ELF、踢萬 BIG BABY、隨性樂團、未來式樂團帶來精彩演出，林佳龍、林昶佐、賴品妤、林飛帆、周奕成、吳怡農、蔡沐霖一起喊出「打破青年 18 禁，支持 18 公民權」口號，並戳破「18 歲禁止投票」的氣球，象徵打破禁錮、打破青年 18 歲禁⽌投票，並呼籲⼤眾重視青年權利以及青年政策。