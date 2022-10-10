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大咖聚板橋音樂會　林佳龍揭挺18歲公民權的「3個意義」

▲林佳龍表示，投票年齡降低，可以讓政治更有活力、創意，讓政黨競逐權力時更能傾聽年輕人的心聲、更能掌握時代的趨勢跟新世代的想法。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍表示，投票年齡降低，可以讓政治更有活力、創意，讓政黨競逐權力時更能傾聽年輕人的心聲、更能掌握時代的趨勢跟新世代的想法。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-10 21:53:03

跨世代青年領袖力18歲公民權！民進黨新北市長參選人林佳龍今（10）日下午在板橋Fuzz Art Space藝文展演空間舉辦「打破『青年 18 禁』止投票」音樂會，由競辦發言人李晏榕主持，包括立委林昶佐、賴品妤、民進黨副秘書長林飛帆、青年部主任蔡沐霖、壯闊台灣協會發起人吳怡農、專欄作家周奕成等人都出席助講，現場並邀請舞團、樂團演出，盼將支持 18 歲公民權修憲案過關的理念傳達到台灣每個角落，為台灣民主發展注入活力、讓政黨更能傾聽年輕世代心聲。

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▲（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林飛帆說，18歲公民權憲法複決是台灣第一次，這是讓台灣成為真正民主國家最具體的意義。（圖／林佳龍辦公室提供）
林佳龍表示，今年投票是歷史的一刻， 18 歲公民權從好友周奕成擔任民進黨青年部主任迄今已經奮鬥 28 年，「我們都很期待這一刻」，但林佳龍也坦言，18 歲公民權修憲複決需 965 萬票才能通過，比蔡英文總統 2020 年得票高很多，「這門檻是很高，不是那麼容易達到」。

林佳龍也說，這是世界潮流，台灣不能缺席，「這是最接近要得分的臨門一腳，就像球在足球門框前面，踢了就進了」，希望透過舉辦「Vote for 18」的活動，打破青年18歲禁止投票的限制。

「也算完成我年輕時候就想實現的心願」，林佳龍說，他在18歲時還沒有投票權，但已經在推動許多校園改革、包括野百合學運的訴求，若當時18歲就可以投票，相信年輕人會更有影響力，台灣民主發展能注入更多活力。

林佳龍認為，這次18歲公民權有「提升青年參政」、「改革政黨政治」、「邁向正常國家」3個意義跟影響，呼籲18歲以下的年輕朋友，「雖然這次還不能投票，但要幫忙拉票」，拜託現在 20 歲以上有投票權的長輩們為18歲公民權投下這一票。

林佳龍指出，因為投票年齡降低，可以讓政治更有活力、創意，讓政黨競逐權力時更能傾聽年輕人的心聲、更能掌握時代的趨勢跟新世代的想法，「降低2歲投票權，讓每個政黨年輕至少2歲，各個政黨的主張可能都因此改變」。

林佳龍強調，台灣的民主政治走到今天，「選舉可以有輸贏，但台灣民主不能輸」，他表示，他的選舉輸贏是一回事，但他參與台灣的民主運動到今天，「我知道若不站出來，以後真的後悔莫及」，因為有政黨骨子裡反對這樣的改革，「我是很擔心」。

本場活動以音樂講座形式舉行，讓線上、線下關心 18 歲公民權的朋友共同參與，包括舞團 DA.ELF、踢萬 BIG BABY、隨性樂團、未來式樂團帶來精彩演出，林佳龍、林昶佐、賴品妤、林飛帆、周奕成、吳怡農、蔡沐霖一起喊出「打破青年 18 禁，支持 18 公民權」口號，並戳破「18 歲禁止投票」的氣球，象徵打破禁錮、打破青年 18 歲禁⽌投票，並呼籲⼤眾重視青年權利以及青年政策。

▲（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林昶佐表示，18歲公民權修憲是讓台灣變成更進步國家的公民複決案，所有人一定要把握手中選票。（圖／林佳龍辦公室提供）

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