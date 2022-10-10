選舉就像八點檔　韓國瑜：柯志恩贏了高雄炸鍋

前高雄市長韓國瑜日前預告，雙十國慶，將回到最初的高雄站台，今（10）日韓國瑜就特地南下高雄，替前議長許崑源的女兒許采蓁站台，而這也是他全台助講第一站，前韓團隊，李四川、鄭照新、李樑堅等人也都出席，韓國瑜說，選舉就像八點檔，陳其邁當選沒人看，若是柯志恩贏了，全高雄一定炸鍋，「大家想看哪一台？」。
韓國瑜說，全台灣八個人裡面就有一個是高雄人，一個高雄四個新加坡大，有山、有海、有空港、有河港，最重要的前途就是國際化，美國政治中心是首都華盛頓，但最有錢的是紐約；中國大陸政治中心是北京，最有錢的卻是上海；而台灣應該是政治中心台北，最有錢的城市是高雄，所以一個睿智、有眼光的市長，會帶領城市、培養人才、發展經濟、抓好治安、重視建設，讓城市興旺起來，產品出去賣光光，觀光客、投資客源源不斷進入高雄，這才是高雄的未來。
他也再度提到，曾被外界說柯志恩要切割的愛情摩天輪，韓國瑜指出，全台灣的愛情之河就在高雄，發展愛情產業鏈，每一對想結婚的人都來愛河拍張照、到愛情摩天輪上，繁榮婚紗、糕餅、飯店、計程車、夜市，全台灣想結婚的人都想來高雄，因為愛河是「愛情之河」，發展愛情產業鏈是設計愛情摩天輪當初的想法，「愛情」是可以發展產業鏈的，他很抱歉沒和柯志恩解釋清楚。
對於今年年底選舉，韓國瑜則笑說，大家看八點檔連續劇，第一台，男女主角喝咖啡，一個說妳好漂亮、一個說你好英俊，第二天就沒人看了，有夠無聊；打開第二台，男女主角相互喜歡，回家後一個說不能娶、一個說不能嫁，這兩台大家想看哪一台的？
11月26日投票，如果陳其邁連任，當晚全高雄就會說「我早就跟你講、絕對上的」，第二天就沒有人再繼續討論，但若是柯志恩贏了，11月27日全高雄一定炸鍋，陳其邁連任就是第一台的八點檔「不要再看了」，柯志恩贏了就是第二台八點檔，一直到聖誕節、春節甚至到端午節、中秋節，會全世界的華人、全台灣都在看高雄。