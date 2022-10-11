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四大超商開工咖啡包！拿鐵買2送2　「美式+茶葉蛋」26元

▲四大超商祭出開工優惠，全家美式咖啡搭配茶葉蛋26元。（圖／業者提供）
▲四大超商祭出開工優惠，全家美式咖啡搭配茶葉蛋26元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-11 00:04:00

送走2022年最後一個連假，收心不傷心，四大超商都推出咖啡促銷來幫開工補元氣。全家祭出三重優惠，最大亮點就是大杯單品拿鐵2杯109元，平均5.4折直逼半價，每人最多可買10杯，並開放「無期限」線上寄杯跨店取；另有飲品跟茶葉蛋組合銅板價，小杯美式搭配茶葉蛋26元；OKmart在開工日10月11日當天，會員到全台門市買大杯莊園級美式或拿鐵，享同品項買二送二優惠。

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7-ELEVEN今日起至10月18日推出一系列提神優惠，濃萃美式、濃萃拿鐵任選第2件7折，報會員每杯再加送OPEN POINT點數5點；現萃茶水果系列飲品（一顆檸檬青、一顆檸檬紅、香鑽水果茶）任選2杯99元；上班族療癒首選「咀嚼系教主」CITY PEARL珍珠，針對開工推出珍珠全品項任選第2杯半價，包括黑糖珍珠撞奶、黑糖珍珠燕麥奶、珍珠純奶茶一起紓壓開工。

全家則大手筆祭出3重優惠，第一重首推單品咖啡，11月1日前到門市買大杯單品咖啡，享2杯109元優惠，不限單品美式（90元）或單品拿鐵（100元）皆可任選搭配，折扣幅度逼近5折，可趁機體驗葡萄柚果香的宏都拉斯小農豆，可寄杯跨店取，限購5組共10杯，無兌換期限；此外，同時推出經典美式系列任選第2杯7折。

第二重優惠則是飲品跟茶葉蛋「1+1銅板價」超值組合，11月1日前買小杯經典美式、小杯經典拿鐵、無砂糖咖啡拿鐵罐裝、FMC綠拿鐵及牧場直送鮮乳375ml任一件，可享1元加購茶葉蛋、9元加購鼎王麻辣蛋，組合最低價只要26元。第三重推出紅豆麵包、菠蘿麵包、葡萄奶酥麵包、肉鬆麵包等8款台式麵包，搭配指定飲料享「餐餐超值配」49元早餐優惠。

▲買小杯美式、小杯拿鐵、無砂糖咖啡拿鐵、FMC綠拿鐵、牧場直送鮮乳375ml任一件，可享1元加購茶葉蛋，美式搭配茶葉蛋最低26元。（圖／全家提供）
▲買小杯美式、小杯拿鐵、無砂糖咖啡拿鐵、FMC綠拿鐵、牧場直送鮮乳375ml任一件，可享1元加購茶葉蛋，美式搭配茶葉蛋最低26元。（圖／全家提供）
萊爾富即起至10月18日前，Hi Café咖啡全品項第二杯7折，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式、冰黃金柚香氣泡美式、美式、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式、以及特濃拿鐵等皆享優惠。此外，針對適合上班族解饞的休閒零嘴，人氣品項同步祭出5折起優惠，包括盛香珍指定餅乾任選買1送1，張君雅小妹妹點心麵、旺旺仙貝雪月等指定品項，任選第2件6折。 

▲人氣零食祭出5折起優惠，盛香珍指定餅乾買1送1，張君雅小妹妹點心麵、旺旺仙貝雪月等第2件6折。（圖／萊爾富提供） 
▲人氣零食祭出5折起優惠，盛香珍指定餅乾買1送1，張君雅小妹妹點心麵、旺旺仙貝雪月等第2件6折。（圖／萊爾富提供） 
 OKmart在開工日10月11日當天，會員到全台門市買大杯莊園級美式或拿鐵，享同品項買二送二優惠。近期OKCAFE與岩島成最新聯名咖啡墨西哥麵包，再推出經濟早餐優惠，買「啡墨西哥麵包」搭配OKCAFE的大杯台灣青茶、大杯經典紅茶、中杯莊園級拿鐵3選1，享優惠價59元（組合原價80元）。

▲買「啡墨西哥麵包」搭配大杯台灣青茶、大杯經典紅茶、中杯拿鐵，3選1組合原價80元、特價59元。（圖／OK超商提供）
▲買「啡墨西哥麵包」搭配大杯台灣青茶、大杯經典紅茶、中杯拿鐵，3選1組合原價80元、特價59元。（圖／OK超商提供）

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