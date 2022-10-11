下一個郭婞淳　高中新星越級打怪、挑戰世錦賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次青年盃「舉重女神」郭婞淳難得出現在國內的賽場上，她在女子64公斤級出賽，並以抓舉100公斤、挺舉125公斤、總和225公斤輕鬆摘金，為即將到來的世錦賽熱身，舉重協會副秘書長吳銘通表示，「雖然學生選手上半年有大運會、全中運，但這次青年盃嚴格來說仍算是今年度國內、外第一個大型賽事，畢竟，選手長時間的練習還是需要比賽驗收，所以大家比賽參與踴躍」。
其中，女子55公斤級金牌選手陳冠伶，以抓舉85公斤、挺舉106公斤、總和191公斤打破2個全國紀錄、4個大會紀錄成了這次青年盃的最大亮點，目前就讀安康高中的她下個月也將站上世錦賽的舞台，有望成為下一個舉重新星，副秘書長吳銘通提到，她雖年紀小，但在55公斤級中她是國內女子最頂尖的選手，持續成長下去，未來的國際舞台絕對佔有一席之地。
中華奧會100周年紀念暨111年精漢堂全國青年盃舉重錦標賽完美落幕，中華民國舉重協會特別感謝中華奧會及精泰企業股份有限公司冠名贊助及支持，吳銘通副秘書長坦言，鄰國舉重賽事很常透過這種方式幫企業與選手做媒合，在國內雖然不是首次，不過也希望透過中華奧會及精漢堂的冠名，拋磚引玉吸引更多企業關注舉重運動或是給予選手協助，甚至未來可以協助就業。