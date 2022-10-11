金牌製造學院 平鎮高中跆拳道隊豪奪7金成大贏家

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今年在全中運奪下7金的桃市平鎮高中跆拳道隊在今年全中錦再度大殺四方，這所曾經栽培過亞運金牌蘇柏亞的傳統名校，兩天下來在高中男女組16個量級共摘下7金4銀的恐怖成績，已經帶隊有22年歷史的教練陳維新謙虛的說：「花蓮全中運雖然拿7金，但我們有不少隊員己經畢業，這次全中錦剛好在新舊交替之間，主要讓年輕選手多磨鍊多增加刺激，第一步確實已經達成，但我們還有許多個別的比賽上的缺失要再修正。」
今進行的高男、女10個量級的賽事，結果平鎮高中共有6人闖進金牌戰，甚至在高女67公斤級出現「平鎮高中內戰」，最終由高三學姊、今年花蓮全中運金牌徐彧媐直落二打敗高一學妹林芯彤摘金，林芯彤坦承，「學姊像是我前面無法超越的高山，她力量很大、側踩殺傷力大，但我會先把自己動作練好。」學姊徐彧媐很嚴格的說：「學妹表現還可以啦！」
平鎮高中在全中運保持5連霸不敗的「小天后」朱曼琳，雖然在4強再度以2比1打敗全中運銀牌、花體沈智賢後，金牌戰也打到第3局才以6比4驚險打敗大里高中謝依玲摘下金牌，但全場朱曼琳打法被動，氣的教練在場外直吼她的名字，但朱曼琳賽後無奈的說：「周五身體就有異樣，有快篩過幸好是流感，本來沒有想下去比賽，但教練覺得選手應該把態度表現出來，最後是吃了克流感的藥後上場。」
朱曼琳才剛在上個月全國青少年跆拳道賽中意外負於林美瑄而屈居銀牌，讓一向對自己要求極高的朱曼琳一度相當灰心，她坦承「對自己蠻失望的」，但幸好經過跟國中教練和友人長談後才慢慢放下輸贏的執念，她說：「告訴自己不要那麼在意輸贏，給自己那麼大的壓力，重新找回過去喜歡跆拳道的心，這次打的就比較輕鬆。」
在高男組部份，量級最重高男組87公斤級以上，花蓮全中運金牌、中港高中林楷庭也記取上個月在全國青少年賽落敗的經驗，今在金牌戰中以7比5、13比1直落二打敗北門農工的趙哲偉成功摘金；林楷庭屬於水陸兩棲選手，小一時先練跆拳道，但小三時曾被叫去練輕艇也有不錯的成績，但最終他還是選擇跆拳道，他說：「可能跆拳道比較有成績，最後還是選擇跆拳道；雖然上個月全青少賽在最後一刻才輸掉比賽，覺得相當可惜，這次有更加謹慎。」擁有191公分、84公斤的強壯身材，林楷庭對自己也有很深的期許，他說：「希望未來可以當上成人國手，當然如果有機會，也很願意能接下『台灣隊長』劉威廷的棒子！」