高球／仰德菁英公開賽今開打　詹世昌拚二連冠

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國內菁英好手濟濟一堂，同場競技，目前台巡賽最新獎金排名前10均共襄盛舉，包括李玠柏丶洪健堯丶劉嚴鴻丶葉昱辰丶林冠伯丶王偉軒丶何祐誠丶黃頎及謝繼賢等，預料戰局拼戰激烈。
仰德集團今年除了冠名贊助亞巡仰德TPC錦標賽以外，並在台巡賽舉辦兩場包括肇喜登峰巡迴賽的仰德公開賽與單獨冠名贊助的這場比賽，ThreeBond挑戰巡迴賽也冠名贊助兩場包括仰德挑戰賽老爺站與仰德挑戰賽大崗山站，是台灣推動男子職業運動最有力的推手之一。
而再興球場董事長李翔麟表示，「包括在這場賽事正式啟用的第六洞，再興球場的球洞改建計畫剛好進行了九個洞。透過承辦這場台巡賽，來看看改建完的球場難易度，是否符合舉辦職業賽事的規格，並找出是否需要調整的地方，來做為未來九洞要改建的參考。」
李翔麟並表示，改建後的第六洞在碼數上和之前差不多，但是讓整個球洞的設計和自然地形更加融合，整個球洞的左狗腿走勢更加明顯。此外，梯台草皮延伸到鳥巢賣店，讓球洞與賣店融為一體。果嶺周邊則首度運用了英式碗狀沙坑（pot bunker）的設計，來考驗球友的進攻果嶺球準度與策略。也清除了果嶺左側的濃密樹林，讓果嶺草皮能得到足夠的日照而生長，同時視野更開闊，能俯瞰下方的第二洞果嶺與第三洞梯台，呈現出和過去截然不同的視覺效果。此次比賽球道全長6910碼，
今首回合分上下午兩部份開球，同時分別自第一洞與第十洞出發，上午部分第一組於上午6:40開球，最後一組於8:20開球；下午部分第一組於上午11:10開球，最後一組於下午13:00開球；預計下午五點多結束。後天兩回合結束，取成績優者排名前50名球員晉級後兩回合決賽。