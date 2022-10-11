Skoda即將在2023年進軍越南市場

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Skoda將與Thanh Cong Motor Vietnam〈TC Motor〉等合作，由TC Motor於當地負責生產與銷售，首先於2023年正式進軍越南，初期將自歐洲引進Kodiaq、Karoq、Octavia與Superb等車款。
接著，Skoda將於當地設立CKD組裝廠，預計2024年上半年完工落成，於當地組裝生產，首波導入生產的車款，將是於印度發表的Kushaq，接著則是Slavia，越南消費者預計在2024年上半年就可購買到當地生產的Kushaq，Slavia則會在2024年第四季開賣。目前面積達16,000平方公尺的工廠已在建設中，除了上述兩款平價車系外，2025年，全電動的Enyaq iV也將會於該工廠投入組裝。
Skoda十分看好越南汽車市場發展，當地約有將近一億的人口，在該國基及各項自由貿易協定下，經濟快速發展，汽車市場也跟著活躍增長，目前每1,000名居民只有約 34 輛汽車，但已經是東南亞第四大的汽車市場，因此有著極大的發展空間；Skoda將積極拓展越南市場，建立當地經銷體系，初期會集中在河內與胡志明兩大都市，再持續拓展至50家經銷夥伴，初期年銷售目標為30,000輛，至2030年將可望年銷售超過40,000輛；其中，基於MQB-A0-Global 平台開發之新車，以及該國城是對電動車的需求不斷增長，讓Skoda深具信心。同時，由於到2030年時越南對歐盟商品關稅將逐步取消，讓歐洲汽車品牌在越南有很大的發揮空間，讓Skoda提前布局越南，以期為2030年全球銷量突破100萬輛的目標帶來助益。