黑白雙色、經典不墜 ─ PGO Spring125 B&W微試騎

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黑與白可說是在任何領域中，不墜的經典色彩，即使流行如何改變，黑與白擁有都會有其一席之地；這回在設計面擁有獨到之處的PGO，將黑與白元素導入Spring 125車系，增加古馳黑與炫亮白兩款新車色。
然而PGO在車輛烤漆的質地上向來也十分講究，在這回推出的Spring125 B&W 特仕版上尤為明顯，一般機車若是採黑或白車色，如果烤漆的飽和度不足，就會讓整輛車顯得不夠亮眼，甚至俗氣，但Spring125 B&W 特仕版的漆面卻處理的十分飽滿，在炫亮白車色中，加入了珍珠銀粉，讓整輛車呈現潔白透亮的質感；而古馳黑車色部分，雖然是採霧面處理，但黑漆的色澤很飽，甚至會黑到發亮，兩者都再搭配金色的車身彩繪線條及Spring BW字樣，達到畫龍點睛效果，整體質感在國產機車中提升到另一層更高的層次。
除了美麗的外觀，Spring125 B&W 特仕版也同步為Spring車系帶來全新的PKE (Passive Keyless Entry) 免鑰進入系統，由新的PKE 智能無線鑰匙取代原本的NFC感應卡片，可直接與家裡鑰匙等串在一起，減少卡片遺失的機率，而且該系統同樣具備AES (Advanced Encryption Standard) 高級加密標準防盜機制，以及還有遠近程感應與密碼解鎖功能，當車主身上帶著無線鑰匙，靠近車輛 1.5 公尺處，即可感應解鎖，進而轉動旋鈕開啟車輛功能，不用再取出鑰匙於感應區感應解鎖，便利性更為提高；若是真的忘記帶鑰匙出門，或是鑰匙臨時沒電，也可以用獨特的密碼解鎖方式，來啟動車輛。
而Spring125 原本的740mm 低坐高、305mm 寬敞置腳空間、與防滑適意後扶手搭配寬體沙發座墊，都給予騎乘者良好的騎乘舒適性，前置QC 3.0 USB則是讓手機充電更為便利。
Spring125 B&W 特仕版動力系統上仍維持原來配置，排氣量124.8c.c.的4V引擎，具備Robust Cooling Technology 油冷高效能動力技術，可輸出10.88ps 最大馬力，與0.96kgm之最大扭力，並在5,000rpm時即可發揮超過 90% 的最大扭力，在多次的試騎經驗中，維持了PGO一貫的輕盈感受，動力輸出順暢飽滿，性能不下於一般強調運動性格的125c.c.速克達；而五段可調的後避震器，車主可依喜好自行調整軟硬，基本上都可以提供Q度十足的行路表現。
新推出的Spring125 B&W 特仕版一樣有提供配置CBS或ABS兩種不同煞車輔助系統的車型，建議售價為85,800元與95,800元；在陽剛味偏重的125c.c.速克達市場中，Spring125可說是相對較為中性且典雅的車款，若是想要與眾不同，Spring125會是很好的選擇，在此之前PGO在Spring125車系中並沒有提供台灣消費者最喜歡的黑與白車色，這回透過推出Spring125 B&W 特仕版，將一次地可滿足消費者的喜好需求。