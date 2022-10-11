Ella媽失言被戰翻！問小禎「不是人妖吧」 她高EQ回應了
身高174公分的女星小禎（胡盈禎），擁有高挑的名模身材，日前和閨密佩甄、關穎、王思佳們一起聚餐，合照時她皮膚黝黑健美、一雙大長腿引人注目，在姊妹淘中顯得高人一等，有網友在底下留言竟問：「小禎應該不是人妖吧？」被認為帶有惡意，遭到所有網友圍剿，沒想到她身分被起底是女星Ella的媽媽，Ella得知母親失言後趕緊向小禎致歉，小禎也回應了！
Ella媽當時留言後，立即引發眾怒，她發覺發言不妥，再次留言解釋，自己的意思是「人妖不會比小禎漂亮」，強調出發點是讚美小禎很美，但仍未平息眾人怒火，網友截圖她的發言，怒批「別以為刪掉留言就沒事」、「虧你是Ella的媽媽，竟然說出這樣的話」、「長輩應該要謹言慎行」，Ella媽再次修改留言致意：「小禎很抱歉」。
據悉，新聞曝光後，Ella得知此事相當憤怒，立刻和媽媽嚴肅溝通，並且對小禎感到非常抱歉，私下趕緊和對方道歉，也公開對媒體表示「我在這裡要正式向小禎公開道歉，非常的對不起」。小禎今（11）日凌晨在臉書回覆Ella媽，寬容地表示：「阿姨沒事沒事！我相信你不是故意的！ 別放心上。」高EQ回應相當圈粉。