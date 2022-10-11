名家論壇》朱駿／中共對馬斯克「台灣特區」提議態度反覆

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兩岸問題敏感，外人難插手
令人意外的是，大陸外交部發言人毛寧被問到對馬斯克的建議有何看法時，態度冷淡地表示，「台灣問題是中國的內政」，並堅決「遏制外部勢力干涉」。言外之意似乎是，馬斯克是外國人，不宜置喙兩岸關係，大陸央視新聞報導此事時的標題則是「馬斯克妄議中國台灣問題，外交部回應」，明指馬斯克的說法係「有關兩岸局勢的不當言論」。這似乎透露出，大陸在兩岸問題上，夷夏內外之防甚嚴，外國人不可「妄議」中國內政事務。
然而，在大陸外交部初次表態之後，人在美國的大陸駐美大使秦剛卻在推特發文，感謝馬斯克對兩岸和平的呼籲和對建立台灣特區的建議。這應該是得到授權的表態。次日，毛寧再度針對此話題表示，「在確保國家主權安全、發展利益的前提下，台灣可作為特別行政區實行高度自治，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的合法權益將得到充分保障」。顯然，已有不否定且含蓄同意馬斯克說法的態度。
為何會先拒絕否定馬斯克的芻議？可能是馬斯克的「一種較香港為寬大的安排」的意涵令中共倉促間抓不住，吃不準，擔心上了馬斯克的套，與之前公布的《白皮書》的內容出現重大差距，有對台灣無限「寬大」而失控的危險吧？同時，透露出大陸對台的「一國兩制」已經定案的幕後實況，此事已沒有商量的餘地，「民主協商」都是一時的幌子，日後隨時可撤。事已至此，當然就討厭人「妄議」，橫生枝節，更忌諱美國人多嘴。
之所以一反常態很快地轉變態度，對馬斯克的說法表示肯定，在於沒有任何理由，排斥任何在「一中框架」之內的提議；否則，兩岸政治對話就沒有意義，就是「妄議」，或就是欺騙台灣的幌子。何況，馬提的是以大陸為主的「一國兩制」方案。
兩岸關係的核心在台灣不在中美
由此可見，兩岸問題對中共已經越來越敏感，已到不願外人置喙插手的程度。在堅持「台灣問題是中國的內政」之下，蘇起近幾年來主張「美中談判才是避免台海戰爭的唯一方法」，似乎是不進入狀況的空想或妄想，更有中共心中之「妄議」的嫌疑。
如果中美談判才能避免台海戰爭，就是要中共給美國人名正言順干預兩岸事務的正當性，擁有了中共認可之阻止兩岸武統的正當權利，《反分裂國家法》形同廢紙，站在中共的立場如何可能？習近平如果准許這樣的中美談判，只怕總書記的位子不能坐穩了。
兩岸問題乃至中國發展前途的客觀形勢可變化空間不小，尚非板上釘釘之事，自然很有「妄議」的空間，但這空間只有台灣才有資格享用，因為台灣是全世界唯一對中共有獨一無二戰略地位者，又是利害關係的當事者。既然毛寧公開表示「台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重」，那麼，如果連議論兩岸關係的權利都沒有，還談什麼「充分尊重」？
全球特別是美國，甚至包括台灣自身在內，討論兩岸的風險時，都指向戰爭，認為避免戰爭的方法就是以戰止戰的軍事嚇阻，如何讓台灣變成豪豬或刺蝟，發展想像中的「不對稱戰力」，都忽略了一項顛撲不破的歷史事實，軍事武力無法持久，根本沒有辦法保證台灣的軍事打擊力與持久力絕對優於共軍。那麼，「不對稱戰力」就只能是紙上談兵的假設或幻想，現實中則一定是拿台灣人的身家性命，試驗此假設或幻想可能伸展出的實境，滿足美國人收集各種戰爭實例的欲望罷了。
台灣的出路在政治戰略不在軍事武力
蔣介石在世時已經說到「三分軍事，七分政治」，半個多世紀之後，兩岸的情勢早已虎變，軍事只能聊備一格，政治戰略才是解方的核心。同時，台灣是最弱小、最禁不起戰爭折騰的一方，最沒有資格吹牛依賴軍事。相較於軍事支出，政治戰略主要依靠腦力與膽識，兩項皆屬主觀能動性範疇，不需要花費什麼客觀資源，但戰力縱深最大，應該是台灣方面必須且最值得全力投資之處。
再者，「人心是最大的政治」，人心是有記憶與盼望的。由於有記憶，可用的最大資產在於歷史迄今的事實基本面，不在導彈飛機。事實的論述容易穿透人心，是有力量的，可以無遠弗屆；導彈飛機覆蓋的距離都有限，有被擊落的高風險，還令人心厭惡。
既然知道「台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重」，這就必須讓人有盼望，人類的盼望是會相互感染傳導的，如果台灣能夠改變一再墮落的政治現實，真正落實高素質且有效的民主治理，難道大陸人民與海外華人不會受到感召嗎？否則，為何當初有「民國派」的風潮？若是人心改變，客觀形勢必然跟著轉移。
兩岸問題的解方在政治不在軍事，關鍵的金鑰匙在台灣不在中美。遺憾的是，台灣所有的政治人物沒有一個人認知到問題的本質與核心，整天玩弄欺騙人民之劣質民主的把戲，錯唱空喊「保衛中華民國主權」，其實都是在為自己預唱輓歌。悲哀，痛心。
●作者：朱駿／時事評論人
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