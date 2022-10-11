台股早盤殺近500點！台積電重挫30元至407元 創兩年新低
由於政策緊縮，加上投資人擔憂地緣政治風險，美股10日4大指數下挫，其中，費半指數盤中重挫超過4%，創近兩年新低，那斯達克受科技股也一度下跌至10449.04點，創2020年8月以來盤中最低。亞股今（11）日受到美股拖累，日股、韓股下跌約1至2.5%左右，台北股市也受國際利空消息不斷影響，早盤一度跌近500點，最低來到13195.85點，權值股台積電早盤大跌逾30元，來到411.5元左右，跌幅超過6%，其他重要電子股如聯電、世界先進、力積電都跌逾4%。而今日盤面焦點為面板族群、觀光股走揚，生技醫療股也逆勢抗跌。
美股道瓊工業指數10日下跌93.91點，跌幅0.32%，收在29202.88點。標準普爾指數下挫27.27點，跌幅0.75%，收在3612.39點。那斯達克指數重挫110.30點，跌幅1.04%，收在10542.10點。費城半導體指數挫跌81.41點，跌幅3.45%，收在2275.34點。
受到美股拖累，日股、韓股今早下跌約1至2.5%左右，台北股市早盤一度跌近500點，最低來到13195.85點，權值股台積電早盤大挫逾30元，最低一度下探兩年新低至407元，跌幅超過6%，同樣是晶圓代工的聯電，跌4.47%，來到36.35元。世界先進跌4.19%、力積電跌4.17%、大立光下殺超過6%。
其他重要電子股，如聯發科也跌超過1%，來到556元。鴻海下挫2.33%至105元。和碩、南亞科、華碩、宏碁、國巨跌超過1%。至於今日盤面焦點為面板族群，群創漲逾5%、友達漲超過2%。觀光概念股走揚，海灣、寒舍、遠雄來漲約1至5%。生技醫療股也逆勢抗跌，保瑞藥業、科妍、創源、鈺緯、台康生技漲約0.44至3%。