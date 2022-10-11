國慶26架共機擾台 邱國正嗆：這不叫挑釁什麼才叫挑釁！
蔡英文總統昨日發表國慶談話，國台辦發言人馬曉光也隨後回應痛批，蔡英文演說繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染中國「威脅」，推卸破壞兩岸關係危害台海和平穩定的責任。國防部長邱國正今（11）日舉例反擊表示，共軍8月初聯合軍演頻次較以往大很多，昨日（國慶）還有20多架共機擾台，「這不叫挑釁，那我就要問什麼才叫挑釁！」
行政院長蘇貞昌今日率閣員赴立法院施政報告及備詢，會前受訪被問到馬曉光痛批蔡英文國慶談話一事，邱國正表示，國軍不去談論理論，而是做事實的呈現，共軍自8月初聯合軍演頻次都較以往大很多，以戰備警巡名義在台海周邊活動幾乎沒有停過，昨日還有20多架共機擾台，其中有8架飛越飛航情報區（口誤應是防空識別區），對挑釁他不評斷，各位可以自我評斷，他們認為這不叫挑釁，「那我就要問什麼才叫挑釁？」
邱國正表示，國軍儘量克制避免升高緊張情勢，「我們很努力的，他們有沒有努力我不知道？」這麼平和時段他們（共機）還在那邊繞，還有20多架共機在那邊繞，還有踰越，船艦每日保持4到6艘以上在台海周邊，國軍沒有做任何評論，只做事實的表達。
至於前立委郭正亮批評蔡英文上台後兩岸瀕臨戰爭邊緣，邱國正表示，兩岸情勢的確很嚴峻，當初他接部長時有向大家報告，畢竟這麼多年在軍中服務，這是前所未有，這是他的個人看法，對於郭正亮的講法他沒有任何評論。