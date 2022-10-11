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傳染性強！廣東男不戴罩亂吐痰　多名路人中Omicron變種

▲中共二十大將至，各地卻仍陸續傳出新冠疫情，防控壓力大增。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共二十大將至，各地卻仍陸續傳出新冠疫情，防控壓力大增。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-11 09:33:42

中共二十大即將於10月16日召開，但中國各地疫情在十一國慶長假後再度惡化，多地都處於高度戒備狀態，包含北京；而令當地人聞之色變的Omnicron變異株BF.7進化分支和BA.5.1.7，近日也在廣東韶關傳出多起病例。

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綜合中媒報導，近日韶關市出現多起「多源頭、多鏈條」的外地輸入新冠肺炎確診病例，引起當地連續發生陽性個案，主要有2條傳播鏈，分別是Omicron變異株BF.7進化分支和BA.5.1.7進化分支，是傳染性極強，傳播速度極快的變異毒株，其中BA.5.1.7進化分支還是中國首次檢出。

韶關市疾控中心副主任李書劍表示，BF.7進化分支相較其它毒株，具有更強的傳染力、擴散性及逃逸性，極易造成大面積傳播，且因無症狀患者和輕症患者居多，因此很容易潛行在人群中。在內蒙古的呼和浩特，自9月28日以來，此輪BF.7疫情單日新增陽性個案數就已超過600例，累計報告個案數已超過1800例，不排除將成為今年秋冬季流行的突變株。

至於韶關市當地的第1條BF.7傳播鏈病例，則是1名於9月30日從呼和浩特返回韶關的男子，因沒有嚴格執行相關防疫規定，不戴口罩，還步行至公共場合隨地吐痰，導致路過的數名市民遭傳染，造成傳播重大風險，其行為惡劣，後果嚴重，公安機關已對該病例進行立案偵查，並將依據其涉嫌構成的違法行為和危害後果，依法從嚴追究其法律責任。

此外，李書劍也指出，韶關市另1條傳播鏈的變異株BA.5.1.7進化分支，是在中國首次檢出，由於它的極強傳染性，僅僅只是10月1日的1次聚餐，就把當地多宗陽性病例綁在了同1條傳播鏈上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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