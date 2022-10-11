傳染性強！廣東男不戴罩亂吐痰　多名路人中Omicron變種

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韶關市疾控中心副主任李書劍表示，BF.7進化分支相較其它毒株，具有更強的傳染力、擴散性及逃逸性，極易造成大面積傳播，且因無症狀患者和輕症患者居多，因此很容易潛行在人群中。在內蒙古的呼和浩特，自9月28日以來，此輪BF.7疫情單日新增陽性個案數就已超過600例，累計報告個案數已超過1800例，不排除將成為今年秋冬季流行的突變株。
至於韶關市當地的第1條BF.7傳播鏈病例，則是1名於9月30日從呼和浩特返回韶關的男子，因沒有嚴格執行相關防疫規定，不戴口罩，還步行至公共場合隨地吐痰，導致路過的數名市民遭傳染，造成傳播重大風險，其行為惡劣，後果嚴重，公安機關已對該病例進行立案偵查，並將依據其涉嫌構成的違法行為和危害後果，依法從嚴追究其法律責任。
此外，李書劍也指出，韶關市另1條傳播鏈的變異株BA.5.1.7進化分支，是在中國首次檢出，由於它的極強傳染性，僅僅只是10月1日的1次聚餐，就把當地多宗陽性病例綁在了同1條傳播鏈上。
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