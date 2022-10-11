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股匯雙殺！新台幣早盤重貶逾2角下探31.878元

▲股匯雙殺，新台幣兌美元今（11）日早盤重貶逾2角，下探31.878元。（圖／資料照，永豐銀行提供）
▲股匯雙殺，新台幣兌美元今（11）日早盤重貶逾2角，下探31.878元。（圖／資料照，永豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

2022-10-11 09:47:34

美國公布就業數據僅小幅趨緩，市場也預估美國核心通膨率仍可能進一步上揚，強化美國聯準會（Fed）再次大幅升息的預期，加上俄烏戰事，美股再跌，美元指數升破113，台北股、匯市今（11）日早盤同步重挫，台股一度大跌逾500點，新台幣兌美元亦重貶2.1角，下探31.878元。

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在政策緊縮及地緣政治風險的預期之下，美股4大指數都下挫，其中道瓊工業指數下跌93.91點，跌0.32%，收29202.88點，標普500指數跌27.27點或0.75%，收3612.39點，那斯達克指數重挫110.30點，跌1.04%，收10542.10點，費城半導體指數挫跌81.41點，跌3.45%，收2275.34點。台股今日一開盤就跌308.16點，加權股價指數以13394.12點開出，隨後進一步下探13195.85點，跌506.43點，目前仍跌450餘點。

國際匯市部分，美元指數站上113，亞洲主要貨幣兌美元持續走貶，韓元早盤更大貶來到1429.75兌1美元，日圓也貶至145.66兌1美元，人民幣中間價也貶至7.1075兌1美元，而離岸人民幣來到7.15兌1美元。

至於新台幣兌美元今日一開盤就貶值7.2分，以31.74元開出，在台股重挫及美元走揚下，新台幣進一步貶破31.8元，一度下探31.878元，重貶2.1角，目前在31.874元震盪整理。

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