名家論壇》曾建元／習近平的治國失政

我是廣告 請繼續往下閱讀
其次，關於習近平的送審，海牙國際法院並無權受理，因他們只處理國與國之間的糾紛。再者，習近平是中華人民共和國的國家元首和主權象徵，享有司法豁免權，惟依1998年《國際刑事法院羅馬規約》（Rome Statute of the International Criminal Court）創設的國際刑事法院（International Criminal Court），不同於國際法院僅以「國家」為適格之當事人，而可以追訴觸犯滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪及侵略罪等反人類罪行的個人。今年8月31日，聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）人權事務高級專員（High Commissioner for Human Rights）蜜雪兒．巴舍萊（Michelle Bachelet）在卸任前最後一刻發表的《人權高專辦對中華人民共和國新疆維吾爾自治區人權關切問題的評估》（新疆人權報告）（OHCHR Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China），已經對習近平在新疆維吾爾自治區以反恐怖主義和極端主義為名設立名為職業教育培訓中心的勞動集中營以及在其中實施的酷刑迫害，提出危害人類罪的公開指控，現在聯合國要處理的，是如何將習近平繩之以法，而只要習近平擔任中華人民共和國國家主席一天，只要中華人民共和國繼續以大漢族主義和黨國獨裁體制統治東土耳其斯坦和中國各族人民，國際社會將會一籌莫展，這也就意味著國際人權保障失靈和國際正義不彰。而習近平領導中華人民共和國支持俄羅斯侵略烏克蘭，並且不斷以軍機和軍艦侵擾臺灣，叫囂不排除以武力統一臺灣，以此測試國際社會對於中華人民共和國侵略臺灣的可能反應，毋庸諱言，早就是不折不扣的戰爭販子了。
十年前的2012年，習近平高唱實現中華民族偉大復興的中國夢，十年下來，狂妄自大的戰狼外交作派，已經搞得全世界膽戰心驚。依憲治國搞出了2013年的七個不要講，與普世價值和人類常識對幹；2014年開始建置名為社會信用體系的社會電子監控體系，而另一方面，各國孔子書院開始受到質疑而被紛紛關閉；2015年一國兩制臺灣方案的講話，實際推翻了九二共識下容許一中各表的默契，2016年起對宣示依照《中華民國憲法》和《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》處理兩岸關係的蔡英文總統領導下的臺灣逐步展開全面圍堵，將反對九二共識視同主張臺灣獨立而藉口對臺灣進行空軍和海軍的實戰化軍事訓練、恣意停止兩岸協議的實施、斷絕準官方機制下的兩岸對話信心措施、限制中國大陸學生來臺留學隔離兩岸青年世代、阻擋中國大陸人民來臺觀光旅遊認識臺灣自由的公民社會，以取消農業契作傷害臺灣農民方式對臺灣經濟制裁兼以自毀國家誠信、控制世界衛生組織隱匿武漢新型冠狀病毒肺炎疫情釀成中國和全球人類災難；2018年香港人民為維護一國兩制發起的反對《逃犯條例修訂草案》運動，換來的是《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》下的愛國者專政對香港高度自治的沒收和香港人的流亡；2016年聯合國常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）《南海仲裁案》確認南海不屬中國內海、同年日本內閣總理大臣安倍晉三提出自由開放的印太戰略，2019年美國總統川普（Donald John Trump）發動貿易戰，法、德、加、澳各國軍艦繼美國之後加強巡弋南海和臺灣海峽，都不過是在反映世界各國對於中華人民共和國強權擴張的惴惴不安，而二十大付出的代價，是中華人民共和國產業被自由貿易體系斷鏈後經濟景氣長期的衰退、黨國獨裁體制鞏固後自由與憲政民主的遙遙無期、中華人民共和國被民主國家陣營和新興國際組織的排擠、中國人國際形象的無量下墜。
這一切導致中華人民共和國由盛而衰的歷史轉折，就是習近平。所有中華人民共和國面臨的國際政治經濟危機，都是習近平為了二十大製造出來的，為的是證明只有他有能力掌舵帶領中華人民共和國度過危機。二十大之後，哪怕習近平仍是總書記，中國大陸的內外關係都應該要不計一切代價設法回歸正常了，過去十年錯誤不斷的習近平新時代中國特色社會主義路線需要改弦易轍了，1989年以後兩岸民間關係更再也沒有比習近平的新時代更加惡劣和冰冷了。而對習近平路線的檢討，就是當頭棒喝，讓習近平新核心感受到黨國內部的不滿情緒和改革期待，這個機會就是二十大的總書記選舉，用無效票或棄權票降低習近平的當選票數，當他看到得票不如掌握、不如預期，他就會知道民意的走向。這是黨國極權體制被全過程操控的選舉過程中，唯一中央委員可以有限度表達自主意志和自我人格的機會了。
把二十大總書記選舉當作是對習近平的信任投票。全世界都在看。
●作者：曾建元／國立臺灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、中國問題專家
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com