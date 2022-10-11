名家論壇》單厚之／兩岸緊張情勢升高　總統國慶談話變軟

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回顧蔡總統歷年國慶演說的兩岸談話，上任第一年、2016年的重點是「尊重1992年兩岸會談的歷史事實」，除了表明善意不變、不會在壓力下屈服、更不會走回對抗的老路，更強調「維持現狀」有積極的意義，要推動兩岸建設性交流對話，見扣可長可久的兩岸和平穩定關係。
2017年則以兩岸交流30週年為主軸，除了重申善意不變、承諾不變、不對抗、不屈服之外，也表示應該珍惜30年來得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破。除此之外，蔡總統還提到從2011年開放陸生來台，看到兩岸年輕人相處，對彼此的差異有所理解，也對打造更美好和平的世界，培養出一些默契。
2018年蔡總統的談話變得略微強硬，不再談善意、承諾，改稱「不會貿然升高對抗，也不會居從退讓」，並強調「不會背離民意，犧牲台灣的主權」。
2019年初習近平發表「習五點」，蔡總統因此「撿到槍」，國慶演說也變得強硬許多。當年蔡總統就以「堅韌之國 前進世界」為題發表的演說，和今年的「堅韌之島」概念相近。這次的演說也第一次出現「中華民國在台灣屹立七十年」的概念，並以「中國」取代「北京當局」，除了拒絕「一國兩制」、批評中國的威脅和文攻武嚇、呼籲國人團結之外，完全不見任何向對岸喊話、表達善意、期望交流的字眼。
2020年蔡總統連任、新冠疫情發生，蔡總統的國慶談話較前一年緩和，以對岸領導人表示「中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍」破題，表示希望「這是真正改變的開始」，北京如果能夠正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，促進兩岸和解和和平對話，相信一定可以化解區域緊張局勢。蔡總統也提到，不冒進、相互尊重、善意理解等字眼，必表示「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。
去年蔡總統除強調「兩岸解決分歧，必須透過平等談話」之外，也重新出現「善意不變、承諾不變」，但又同時強調台灣人民不會在壓力下屈服，中國所設定的路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2300萬人的主權。這次演說出現5次「七十二年」的字眼，以及「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被質疑是「兩國論」的翻版。
歷年蔡總統的國慶演說，都沒有兩岸關係的專節，而是在「區域情勢」底下談兩岸關係。但今年蔡總統的國慶演說中，首次出現「維持台海穩定和平，是兩岸共同責任」的專節。從內容上來看，「中國」的稱呼沒有在這次演說中出現，「北京當局」出現4次，除了強調「兵戎相見，絕對不是兩岸的選項」，也又重新出現「兩性互動」、「健康有序交流」等正面字眼。
蔡總統過去兩年強調的「平等對話」，在今年也變成「在理性、平等及相互尊重下，我們也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法」。從「對話」到「方法」，這兩者之間的落差是非常大的。所以無論從用詞、調性、姿態上來看，蔡總統今年的國慶談話，都比去年和緩非常多。
面對49天後的「九合一」大選，民進黨仍然希望以「抗中保台」來凝聚基本盤。但從蔡總統的國慶談話可以看出，在對岸軍事威脅不斷升高的情況下，政府實在沒有底氣像過去兩年那樣操作「芒果乾」。這對今年「九合一」大選和明年總統大選，都會有關鍵性的影響。
●作者：單厚之／資深媒體人
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