2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中秋檔期挹注　瓦城9月營收達3.64億元、年增18.9%

▲瓦城9月營收3.64億元，年增18.9%，Q3季營收達12.48億元，更較去年增加47.74%。圖為瓦城董事長徐承義。（圖／業者提供）
▲瓦城9月營收3.64億元，年增18.9%，Q3季營收達12.48億元，更較去年增加47.74%。圖為瓦城董事長徐承義。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-11 10:12:32

國內餐飲市場持續回溫，消費者的用餐習慣已逐漸調回疫前模式，餐廳內用不再令人顧慮。東方美食連鎖餐飲集團瓦城泰統(2729)受惠於強勁內需，不僅假日訂位一席難求，中秋檔期更是業績暢旺，繼7、8月繳出亮眼表現之後，9月營收3.64億元，年增18.9%，Q3季營收達12.48億元，更較去年增加47.74%。迎接即將到來的週年慶、尾牙年節商機，集團Q4營收持續樂觀可期。
 
在內用餐飲需求強勁之下，集團旗下品牌表現皆旺，繼8月週末訂位率達100%後，9月假日訂位同樣滿席，大幅挹注營收成長。與此同時，中秋檔期推出的限定套餐亦獲極佳市場反應，套餐中的限定新品《原味月亮佐主廚特製柚香醬》及《泰式柚香蝦佐脆蝦餅》廣受消費者喜愛，不僅吸引內用客群嘗鮮，更帶動外帶外送業績成長，外送點用率甚至較平時一般套餐增長30%，為營收增添助力。
 
為迎接即將到來的百貨周年慶，瓦城泰統集團集結旗下7大品牌推出「相聚食光 週年禮讚」促銷活動，首度祭出滿額贈明星菜的直效優惠，藉此加強業績成長動能。除此之外，年末尾牙及春節訂席諮詢已相當踴躍，集團預計將於11月1日啟動尾牙專案，春節訂席則將在10/31(一)15:00開放，把握節慶檔期的同時加大行銷力道，將為Q4營收帶來顯著貢獻。
 
集團營運穩健成長，既日前宣布將在2023年第三季於南加州開出美國首店，布局海外同時仍持續擴展台灣市場版圖，看準高雄消費市場潛力，將一口氣在10月底開出兩間新店。「瓦城」將在10/28(五)進駐今年6月甫開幕的岡山樂購廣場，「1010湘食堂」也將於同日在SOGO高雄店登場，雙店開幕使集團離雙位數展店目標又再進一步，今年截至10月底全台各地開出8間新店，展店效益將可助攻營收再上層樓。

我是廣告 請繼續往下閱讀

瓦城上半年每股虧1.24元　7月營收暴漲年增96%達4.3億元

夏日豔陽燒紅業績！瓦城7月營收破4.3億、年增近1倍

百貨人潮帶動業績回穩　瓦城泰統6月營收達3.11億

邊境重啟／出入境指引公布遲　旅行社境外布局搶嘸房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀