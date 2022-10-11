中秋檔期挹注　瓦城9月營收達3.64億元、年增18.9%

在內用餐飲需求強勁之下，集團旗下品牌表現皆旺，繼8月週末訂位率達100%後，9月假日訂位同樣滿席，大幅挹注營收成長。與此同時，中秋檔期推出的限定套餐亦獲極佳市場反應，套餐中的限定新品《原味月亮佐主廚特製柚香醬》及《泰式柚香蝦佐脆蝦餅》廣受消費者喜愛，不僅吸引內用客群嘗鮮，更帶動外帶外送業績成長，外送點用率甚至較平時一般套餐增長30%，為營收增添助力。
為迎接即將到來的百貨周年慶，瓦城泰統集團集結旗下7大品牌推出「相聚食光 週年禮讚」促銷活動，首度祭出滿額贈明星菜的直效優惠，藉此加強業績成長動能。除此之外，年末尾牙及春節訂席諮詢已相當踴躍，集團預計將於11月1日啟動尾牙專案，春節訂席則將在10/31(一)15:00開放，把握節慶檔期的同時加大行銷力道，將為Q4營收帶來顯著貢獻。
集團營運穩健成長，既日前宣布將在2023年第三季於南加州開出美國首店，布局海外同時仍持續擴展台灣市場版圖，看準高雄消費市場潛力，將一口氣在10月底開出兩間新店。「瓦城」將在10/28(五)進駐今年6月甫開幕的岡山樂購廣場，「1010湘食堂」也將於同日在SOGO高雄店登場，雙店開幕使集團離雙位數展店目標又再進一步，今年截至10月底全台各地開出8間新店，展店效益將可助攻營收再上層樓。
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