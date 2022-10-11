柏南奇獲諾貝爾經濟學獎！曾與張忠謀、彭淮南等大咖對談

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出身學界的柏南奇雖曾出任美聯準會主席，但過去曾經擔任普林斯頓大學的經濟系主任，哈佛經濟學本科、MIT經濟學博士的他，在學術研究上主要貢獻包含對1929年大蕭條的經濟史研究，以及對金融加速器的理論探討。直到2002年，柏南奇才被時任總統的小布希提名至聯準會擔任理事，四年後接替了「經濟學家中的經濟學家」艾倫·葛林斯潘（Alan Greenspan）的主席位置，直到2014年卸任後才回到智庫布魯金斯學會。
柏南奇擔任美聯準會主席期間，曾在2008年9月中碰上百年一遇的「金融海嘯」，為了阻止美國經濟再陷衰退，他推出兩輪量化寬鬆（Quantitative easing，QE），以大印鈔的方式救市，因此被稱為「QE之父」；2015年5月柏南奇也曾拜訪台灣，當時與之會見的是時任央行總裁的彭淮南、時任台積電董事長的張忠謀。
這場「雙南會」對話內容談論貧富差距、歐債、中國推定人民幣國際化與全球經濟產業等議題，彭淮南更曾開門見山對柏南奇表示，「你的QE帶來很多副作用，讓我們很煎熬（suffer）」；回應當時的台積電董事長張忠謀詢問的貧富差距解法，柏南奇則認為「不平等本身不一定是壞事，重點是要給不同階級晉升的機會，而教育是達到階級流動的關鍵門票」。
此外，當時擔任主持人的國發會前主委管中閔問及，中國推動人民幣國際化，打算成為國際儲備貨幣，柏南奇對此則認為「人民幣要成為國際貨幣，還有很長的路要走」，並舉美國為例解釋並非國家經濟體龐大，該國的貨幣就能成為國際貨幣，「美國在19世紀就是很大的經濟體，但美元在第一次世界大戰後才成為儲備貨幣」。
今年6月柏南奇也針對美國經濟狀況進行評論，他認為聯準會實現軟著陸的機率很高，未來美國這40年經濟可能迎接嚴重的通膨降溫，且不會出現經濟衰退，或只是碰上溫和衰退。