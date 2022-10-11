花蓮外海5.9地震！氣象局估「餘震不多」：可能1個都沒有
今（11）日凌晨3點24分，台灣東部海域發生芮氏規模5.9的有感地震，震央在花蓮縣政府東方59.3公里，地震深度17.9公里，屬於淺層地震，幾乎全台都能感受到明顯搖晃，最接近震央的宜蘭、花蓮國家級警報大響，讓不少民眾在睡夢中被驚醒，中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，這起地震與「918池上強震」並無關連，地震震央位於板塊隱沒帶，今年1月3日在同個位置也曾發生過芮氏規模6.0的地震。估計出現規模5以上餘震機率很低，餘震次數也偏少，1天內可能只有2個左右達到規模4.5以上。由於震央離陸地遠，就算發生餘震，規模小的地震也很難偵測，加上該區地質構造較破碎，「若餘震沒有短時間不斷發生，甚至有可能1個餘震都不會發生。」
陳國昌指出，此次地震與918無關，且屬性上像是「點破裂」，和918強震斷層往北破裂的形式大不相同。地震震央位於「板塊隱沒帶」，主要是菲律賓海板塊準備要向北隱沒至歐亞大陸板塊，但由於隱沒帶上有「增積岩體」，隱沒時被下方的板塊拖動導致陷落，因此地震就在增積岩體上發生。
這起芮氏規模5.9地震，最大震度在花蓮、宜蘭4級，新北、台北、新竹、南投、桃園有3級，陳國昌指出，雖然規模沒以超過6.0，震央也較遠，但仍全台有感，尤其在中部以北地區感受明顯，而南部搖晃程度就不大。此外，若撇除誤差值，這起地震和今年1月3日規模6.0強震的發生位置幾乎相同，且震波在傳遞過程中，在五分山、台北盆地等地區都會造成場址效應，導致地震被放大
由於該區地質構造較破碎，餘震若不是很快就出現，不然就是幾乎沒有，陳國昌也強調，「這區如果有餘震，估計一天不超過2個，且一發生芮氏規模應該都超過4.5以上」，主因為震央離陸地遠，附近也只有3個海底觀測站，芮氏規模4.5以下的較難偵測，只能事後透過人工檢視才能確認，他也大膽預言，餘震應該「一個都沒有」。