疫後「心」生活　中捷文心森林公園站廁所換新裝

後疫情時代來臨，台中捷運聯手知名企業ALASKA阿拉斯加，於捷運文心森林公園站的男女廁所打造安心健康的循環除菌環境，並獲市府推薦為台中市最具代表性的優質公廁，將參加全國性評比。台中捷運董事長林志盈表示，落實企業社會責任，提前佈署疫後「心」生活，期盼讓民眾搭乘中捷處處感到安心、用心、有信心。





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中捷公司表示，中捷處處從「心」出發的概念，延伸到廁所空間，在熱門親子車站文心森林公園站，攜手在地深耕的ALASKA阿拉斯加集團，於男女廁所裝設除菌節能循環扇，透過阿拉斯加獨家Plasma淨化離子技術，徹底分解PM2.5、細菌、黴菌、異味等有害物質，讓旅客在安心健康的車站環境內，感受更清新舒爽的如廁氛圍。





中捷公司說，中捷融合文心森林公園的特色，將植感美學帶入該站廁所場域，打造全球首創廁所結合櫥窗設計概念的森林系主題廁所，於廁所空間內擺設櫥窗，每季進行主題更換，翻轉民眾對於公廁的刻板印象，讓民眾進入車站即能感受中捷無所不在的用心。此外，文心森林公園站公廁還獲市府環保局頒發「公廁特優場所認證」，並受市府推薦為台中市最具代表性的優質公廁，將代表台中市參加全國性評比。





中捷公司指出，這季廁所櫥窗主題為「爵士不受限，是自由也是呼吸」，廁所音樂也換成爵士樂，響應即將於10月15日至23日舉辦的台中爵士音樂節，希望民眾能細細品味音樂、自由享受乾淨空氣，開啟後疫情時代的新生活。



