台灣進入地震活躍期？規模5以上強震暴增2倍 恐搖到年底
花蓮在今（11）日凌晨3點24分發生芮氏規模5.9強震，地震深度僅17.9公里，全台都有感。根據中央氣象局統計，今年發生芮氏規模超過6.0的地震已經有8起，規模5.0～6.0的也來到55起。氣象局地震預報中心主任陳國昌指出，上述兩項數據皆已超越歷年平均值，「地震活躍度」是往年平均的2、3倍，預計今年的地震活動，可能還會持續活躍發生，提醒民眾一定要隨時做好防災準備。此外，這次由於台北市震度未達4級，因此沒有對手機發布國家警報，但氣象局地震中心的警報系統也將持續針對都會區做更新。
陳國昌表示，以往年數據表現來看，台灣每年平均芮氏規模超過6的地震為2.5次，規模5.0～6.0的平均25次，但光到今年10月，兩者數據皆分別來到8次、55次，成長幅度已經來到的2、3倍，以目前的情勢來看，今年的地震可能還會持續活躍的發生。「台灣新一輪的地震活躍期『也許』去年下半年就已經開始，但地震活躍就是這樣，有時候1、2年釋放能量少，有時候又連續幾年不斷釋放，但確立是否為活躍期，只能在事後去評斷，並非地震頻繁發生前，或發生時去評斷。」
此外，今晨3點24分發生規模5.9強震，由於「場址效應」放大地震震度，因此許多北部民眾在睡夢中驚醒，不過除了最接近震央的宜蘭、花蓮國家級警報大響外，台北、新北等地沒有警報聲再次引發一討論。陳國昌表示，今年1月3日在花蓮外海的類似位置也有發生芮氏規模6.06的地震，當時台北達4級，但警報沒響，地震預報中心飽受批評，此次雖然晃動有感，但台北震度在3級，未達預警標準，因此才未發出，不過針對電視台的3級預警標準和花蓮、宜蘭的4級標準，都有順利發出，且時間是在震央發生地震後的22.7秒，比以往外海地震至少要35秒才能傳達快上許多，氣象局也承諾未來將持續針對都會區的預警秒數持續精進，讓災害降至最低。
而針對這起5.9強震，陳國昌估計出現規模5以上餘震機率很低，餘震次數也偏少，1天內可能只有2個左右達到規模4.5以上。且由於震央離陸地遠，就算發生餘震，規模小的地震也很難偵測，加上該區地質構造較破碎，「若餘震沒有短時間不斷發生，甚至有可能1個餘震都不會發生。」