民調大幅領先謝國樑 蔡適應感謝基隆人、要繼續提出願景
基隆市長選戰競爭激烈，根據平面媒體最新民調顯示，民進黨參選人蔡適應支持度33.27％，領先國民黨參選人謝國樑的26．75％，雙方差距6.52個百分點，各界關注蔡適應是否能如願接棒現任市長林右昌的施政，延續基隆光榮。蔡適應今（11）日受訪表示，感謝市民的支持與肯定，他與團隊會加倍努力，續提出更多振奮基隆人的主張，要帶給這個城市與市民正向希望與力量。
根據平面媒體民調顯示，年底基隆市長一戰，蔡適應支持度33.27％，領先國民黨參選人謝國樑的26．75％，雙方差距6.52個百分點；時代力量參選人陳薇仲及無黨籍參選人黃希賢、曾國民各有3.82％、0.84％、0.19％支持度，仍是「藍綠對決」態勢，另外尚有35.13％基隆市民尚未決定或拒答投票意向。
對此，蔡適應今日在立法院民進黨團「揭開謝家金權帝國的神秘面紗 謝國樑你還有多少錢藏在海外？」記者會後受訪表示，感謝市民的支持與肯定，他與團隊會加倍努力，在未來的日子裡持續一步一腳印、握遍每一雙手，讓大家信任蔡適應。
另外有媒體提到，林右昌的支持者只有約49%表態支持蔡適應，蔡回應，這代表還有約5成的市民期待自己提出更多更好的政策目標與願景，這也是他持續努力的目標，蔡適應承諾，會持續提出更多振奮基隆人的主張，要帶給這個城市與市民正向希望與力量。