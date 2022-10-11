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民調大幅領先謝國樑　蔡適應感謝基隆人、要繼續提出願景

▲林右昌任期屆滿，蔡適應力拚接棒，延續基隆光榮。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲林右昌任期屆滿，蔡適應力拚接棒，延續基隆光榮。（圖／蔡適應辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-11 11:19:05

基隆市長選戰競爭激烈，根據平面媒體最新民調顯示，民進黨參選人蔡適應支持度33.27％，領先國民黨參選人謝國樑的26．75％，雙方差距6.52個百分點，各界關注蔡適應是否能如願接棒現任市長林右昌的施政，延續基隆光榮。蔡適應今（11）日受訪表示，感謝市民的支持與肯定，他與團隊會加倍努力，續提出更多振奮基隆人的主張，要帶給這個城市與市民正向希望與力量。

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▲蔡適應近來持續站路口向民眾拜票，民調也持續佔有優勢。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲即使最新民調顯示其領先對手，蔡適應近來幾乎每天一早都有站路口拜票行程，持續爭取更多基隆市民支持。（圖／蔡適應辦公室提供）
根據平面媒體民調顯示，年底基隆市長一戰，蔡適應支持度33.27％，領先國民黨參選人謝國樑的26．75％，雙方差距6.52個百分點；時代力量參選人陳薇仲及無黨籍參選人黃希賢、曾國民各有3.82％、0.84％、0.19％支持度，仍是「藍綠對決」態勢，另外尚有35.13％基隆市民尚未決定或拒答投票意向。

對此，蔡適應今日在立法院民進黨團「揭開謝家金權帝國的神秘面紗 謝國樑你還有多少錢藏在海外？」記者會後受訪表示，感謝市民的支持與肯定，他與團隊會加倍努力，在未來的日子裡持續一步一腳印、握遍每一雙手，讓大家信任蔡適應。

另外有媒體提到，林右昌的支持者只有約49%表態支持蔡適應，蔡回應，這代表還有約5成的市民期待自己提出更多更好的政策目標與願景，這也是他持續努力的目標，蔡適應承諾，會持續提出更多振奮基隆人的主張，要帶給這個城市與市民正向希望與力量。

▲蔡適應表示，未來會持續提出更多振奮基隆人的願景，期盼接棒基隆、延續光榮。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲蔡適應表示，未來會持續提出更多振奮基隆人的願景，期盼接棒基隆、延續光榮。（圖／蔡適應辦公室提供）

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