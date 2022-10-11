▲ 升級全數位儀表與 TSS 3.0！Toyota Corolla Sport 87.5 萬登台

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小改款的 Corolla Sport 搭載的 LED Bi-Beam 頭燈採用全新J型設計，下保桿連接霧燈處的 C 型飾條設計，帶來更低重心的寬廣感受。車色部分，導入「焰動橘」、「星湛藍」，提供車主全新選擇。
座艙科技感提升
Corolla Sport 本次改款搭載全新 12.3 吋全彩數位式儀錶板與 9 吋 Wi-Fi TOYOTA Drive+ Link 智能車載系統。內裝質感上，跑車級麂皮座椅，並加上大量皮質與鍍鉻材質輔以車縫線的設計為主。
標配 TSS 3.0 與 7 SRS 氣囊 最高 36 項主被動安全防護系統
Corolla Sport 為 Toyota 全車系第二款搭載TSS 3.0 (TOYOTA Safety Sense) 智動駕駛輔助系統的車款，TSS 3.0 透過攝影機偵測範圍擴大、雷達死角範圍縮小等升級優化，全面提升安全系統性能，除了 TSS 2.0 既有的「ACC 全速域主動式車距維持定速系統(含 Stop & Go)」、「LTA 車道循跡輔助系統」、「PCS 預警式防護系統」、「AHB 智慧型遠光燈自動切換系統」等安全配備外，更新增PCS的路口辨識功能，在十字路口轉彎時可偵測對向來車與交叉路口的行人、自行車與摩托車。而 RSA 速限辨識輔助系統可透過攝影機辨識，通知駕駛目前行駛路段的交通速限，亦能透過手動快速重置 ACC 定速避免超速，安全實用又方便。此外，本次改款亦搭載「PVM 環景影像輔助系統」等最高 36 項主、被動安全防護系統。
相關資訊可上 Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。
等級
價格
尊爵
87.5 萬
旗艦
94.5 萬