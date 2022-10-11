福勝亭周慶！3款定食149元「飯湯菜無限吃」：比三媽便宜
現今叫外送一個便當動輒破百元，尤其是萬物齊漲的年代，連過去主打菜單均一價的平價定食餐廳，不只開始推出「較高價」的套餐，甚至有業者默默取消店內白飯、味噌湯吃到飽的好康服務，因此當福勝亭宣布明（12）日起將舉辦周年慶，連續12天推出3款定食149元，且同享店內白飯無限吃，立刻被省錢網友推爆歡呼：「推吃粗飽的。加飯加高麗菜絲加到爆」、「神店，一餐抵三餐」，甚至還有人笑稱比近期剛漲價的三媽臭臭鍋還便宜。
專賣日式炸豬排的福勝亭，明（12）日起至10月23日舉辦周年慶，原價190元的和風咖哩雞肉定食、開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食，3款定食在活動期間祭出均一價149元，並同享無限續用白飯、味噌湯、高麗菜，連續爽吃12天，讓許多精打細算的網友大讚：「每年有優惠必吃」、「每次進去都想說要吃到吐，結果兩碗飯就不行了」，曾前去用餐的消費者認為，雖然定食的肉質普通，但可以無限加飯菜湯就是爽，每次去吃都撐著肚皮離開。
同樣也是主打平價定食的連鎖餐廳「定食8」，近期針對秋季推出全新菜單，推出海天松葉蟹雜炊（260元），選用松葉蟹粥與海老天婦羅的夢幻組合，用海鮮湯底熬粥，拌入松葉蟹絲、搭配炸得酥脆的天婦羅；另一道新品是秘傳赤醬唐揚雞拉麵（200 元），豚骨熬製的雞白湯底配上特製赤醬，再加上酥脆雞唐揚。不過定食8在停止供應免費的海帶味噌湯、白飯及高麗菜後，店內生意明顯受影響，有消費者直言，雖然餐點水準沒變，但用餐誘因少了許多。