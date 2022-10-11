台股大跌逾500點！阮清華指向這原因 國安基金密切關注
雙十連假過後開市，美股續挫，台股今（11）日也出現補跌，盤中重挫逾500點，失守13200點。國安基金執行秘書、操盤手的財政部次長阮清華表示，全球股市連動，受到美股拖累，亞股大部分都不好，台股難獨好，加上台股國慶日休市，補跌效應在預料之中，但他也強調，台股基本面仍在，國安基金會持續密切關注相關情勢發展。
由於政策緊縮，加上投資人擔憂地緣政治風險，美股10日4大指數下挫，其中，費半指數盤中重挫超過4%，創近兩年新低，那斯達克受科技股也一度下跌至10449.04點，創2020年8月以來盤中最低。亞股今受到美股拖累，日股、韓股下跌約1至2.5%左右，台股早盤也失守13200點，盤中大跌逾500點，目前最低來到13134點，權值股台積電早盤大跌逾30元，來到407元左右，跌幅超過7%，其他重要電子股如聯電、世界先進、力積電都跌逾4%。
面對台股重挫，國安基金操盤手阮清華表示，全球股市連動，受到美股拖累，日股、韓股也跌約1至2.5%左右，在連動效應之下，台股難獨好，加上台股國慶日休市，補跌效應也在預料之中。
至於是否有失序的情況？他說，主要仍是補跌效應，台股與美股連動性高，美股走勢一定會牽動台股表現，尤其每次的衰退，影響最大仍是高科技股，再加上美國還有一些不確定因素存在，像是經濟數據等存有疑慮。
不過，阮清華也提到，台股賣壓大，還是有承接力道，成交量不算小，而且最後台股還是會回歸基本面，台灣以外貿為主，難免會受國際情勢影響，但台股基本面仍在，相關經濟數據看起來仍有撐，不會只看1、2天的漲跌，而是要看長線趨勢，國安基金會持續密切關注相關情勢發展。