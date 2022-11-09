我是首投族／房價高、交通差　桃園首投族盼改善

阿賓從小在桃園市中壢區長大，目前就讀高雄科技大學工業工程與管理學系。對於桃園市長選戰呈現「四腳督」局面，今年身為「首投族」的他關心候選人是否能解決高房價問題，實現居住正義，讓年輕人減輕負擔買得起房，以及改善中壢鬧區越來越亂的交通問題。
桃園市2022選戰四個主要的市長參選人，包括民進黨提名的鄭運鵬、國民黨張善政、民眾黨賴香伶、無黨籍的鄭寶清，對那個印象深刻？阿賓表示，鄭寶清最有印象，因為他有在關注桃園的公共工程施工品質議題，尤其是八德運動中心羽球場的屋頂倒塌後，鄭寶清有批評桃園市長鄭文燦將責任甩鍋給廠商，「丟臉丟到國外去」。
針對年輕人關心的市政議題，阿賓表示最關心房價，他舉例麵包等食物變貴可以不吃，但是房價變貴會影響年輕人結婚成家與生小孩的意願。另外，他也希望新市長能夠改善交通的問題，他舉例說，像中壢鬧區的停車就越來越不方便。
立法院院會今年3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，公告後將於11月26日交由公民複決投票，但是過關門檻高達965萬票。身為首投族，阿賓卻認為目前還不太適合實施，因為18歲還太年輕，年輕人不懂政治，很容易被帶風向操作。