一風堂「全台店舖」買一送一 屯京拉麵全品項也買一送一
天氣漸涼，好想吃熱呼呼的拉麵！兩大拉麵業者正好推出「買一送一」優惠，一風堂慶祝37週年感謝祭，10/14(五)一風堂全台店舖內用可享「白丸元味／博多豚骨」拉麵買一送一回饋！屯京拉麵則歡慶創立30週年，10/11(二)～10/12(三)全台店舖「拉麵全品項買一送一」，想要一個人吃兩碗，或是送的拉麵外帶都可以，拉麵控衝了。
源自日本九州福岡拉麵之都「博多」的一風堂，由曾奪下《TV Champion─拉麵職人選手權》三屆冠軍的河原成美創立，創造「赤丸新味」及「白丸元味」兩款以顏色區分湯底的經典拉麵而聞名。為慶祝37週年推出感謝祭雙重優惠，10/14(五)一風堂全台店舖內用可享「白丸元味／博多豚骨」拉麵買一送一回饋，（限前100組，限內用）；10/16(日)一風堂全台店舖點購任一碗拉麵，即贈「獨家37週年紀念木筷乙組」，（限內用；數量有限，贈完為止）。現在就約朋友，全台16家店舖一起吃起來。
從東京池袋僅可容納17人的小坪數店面發跡的屯京拉麵，主打平價美味的飽足原則要讓大家感受幸福滋味，跨足海外後的美國紐約曼哈頓分店還曾入選2019及2021《米其林指南》必比登推薦。歡慶創立30週年，10/11(二)～10/12(三)屯京拉麵全台店舖內用可享「拉麵全品項買一送一」，想要一個人吃兩碗，若單獨一人內用用餐或單數團體客人內用用餐，則可將多餘的一碗拉麵作外帶，（贈送品項以低價項目計，此活動可加點75元與105元套餐）。全台9間屯京拉麵門市將同步舉行，拉麵控把握時間開吃！