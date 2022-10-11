政見大撒幣300億 侯選辦：林佳龍顧自己當「阿舍市長」
國民黨新北市長候選人侯友宜選舉辦公室今（11）日由發言人吳亮賢、立法委員洪孟愷及新北市議員候選人呂家愷共同召開記者會，統整民進黨新北市長候選選人林佳龍政見一年要多花新北市300多億元預算，指出新北市人均預算一年不到1萬，位居六都最後，林佳龍不向執政黨建言，解決根本問題，只會開出一張張的「芭樂票」，痛批根本是把市民當做「盤子」，只顧自己當「阿舍市長」。
呂家愷表示，林佳龍提出每月500點綠色交通點數，一年將近240億、智慧觀光周遊券部分，10萬元青年成家基金，以新北人數計算需要20億、另外還有其他多項沒規劃、大撒幣政見，累計新北一年就要多花300多億，批評林佳龍不好好了解新北市，只會一直講錯話、空話，甚至是謊話，難道林佳龍又要像以前當台中市長，挖東牆補西牆，大砍老人健保預算、大漲地價稅，就為了幫這個「阿舍市長」買單？
吳亮賢進一步指出，林佳龍常在各種造勢場合說當選當市長，「中央地方一條龍，建設沒問題」，但這種論述相當荒謬，中央本應不分藍綠協助地方建設，依照林佳龍的說法，豈不是政黨、甚至個人才是決定中央是否補助的關鍵因素？表示林佳龍2015年擔任台中市長時就曾喊出「財劃法討論應跳開舊有框架，重構中央、地方對等的財政分配關係」，並支持財劃法修法，就是因為知道地方財政無法支付許多政策，但如今林佳龍參選新北市，卻無視新北市人均預算六都最低、不到萬元的狀況，只顧開芭樂票，呼籲林佳龍若要真的對新北好，第一件事就是拜託執政黨幫幫新北市。
洪孟楷表示，根據財政部國庫署資料統計，2022年各縣市統籌分配款，六都以台北市人均1萬8890元最多，新北市不但是9176元六都最少，甚至比花蓮縣1萬5306元還少6千多元，指出民進黨全面執政6年多，有為新北提出財劃法的修正案嗎？呼籲林佳龍若真要幫助新北，就請發揮所謂跟中央溝通無礙的精神，讓同黨3／4的新北市立委趕快推動財劃法修正案。