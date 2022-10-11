新住民「八指姑娘」勇敢追夢　參與講座談人生甘苦

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來台已滿24年的武氏芳恆，日前在移民署北區事務大隊臺北市服務站的10月「新住民家庭教育暨法令宣導」課程中，分享她的奮鬥歷程。武氏芳恆說，她在民國94年擔任工廠包裝員時，不小心遭機器切斷右手3隻手指，經緊急送醫手術，只接回1指，另外食指半截是由左腳趾移植的，但隔年復健時，她挑戰自己找了串珠細活，作成鑰匙圈及名片卡套等，「以為從此右手將廢掉，卻因為將這些小禮物送給朋友，得到了感動與喜悅才走出傷痛」。
這場意外雖然在友人的幫忙下，得到即時的救助與賠償，但也讓武氏芳恆發現新住民在台灣因為語言隔閡，原本在陌生環境既有的疏離感，面對突發狀況更無所適從。這件事啟發她回饋社會的想法，她發憤圖強，努力學習中文，到現在攻讀空中大學，助人的心已經茁壯。
武氏芳恆在民國106年成立新北市八里新住民關懷協會，成為新住民的助力，幫助克服語言隔閡、文化差異及就業資源等困難。此外，她更積極協助經濟弱勢家庭申請社會福利，給予不幸遭受家庭暴力的婦女關心與支持，並提供法律諮詢服務，希望用「八指姑娘」的感恩之心，牽起在生活上遭遇困頓的新住民姊妹予以扶持與依靠。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯鼓勵新住民朋友遇到生活困難時，可以善用政府及民間的資源，幫助自己走出困境，如同武氏芳恆走出自己一片天，更能回饋社會，實屬可貴。
蘇慧雯另提醒，中華民國地方公職人員選舉即將到來，新住民若如發現候選人有買票、餽贈超過法定價值的贈品時，請立即撥打檢舉專線：移民署台北市專勤隊電話(02)2239-6393分機702或反賄選專線0800-054-099按4。雖近期COVID-19疫情趨緩，但仍請務必落實手部衛生、咳嗽禮節及佩帶口罩等個人防護措施，以保護自身健康。