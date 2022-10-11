台灣首位戲曲院士曾永義辭世　文化部、大專院校哀悼

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其秉持「以傳統藝術作文化輸出」理念，積極推動兩岸戲曲學術研究與匯演交流，喚起青年學子關注傳統藝術熱潮，曾獲頒國家二等景星勳章，並為國家文藝獎及傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎得主。
李永得表示，曾永義「研優則編」，不僅將戲曲研究發展為超越華人世界當代傳統藝術文學的「顯學」，也為國內外劇團創作劇本，作品雅中有俗，兼顧文學內涵與演員藝術的綜合發揮。其自1980年代起，投身台灣鄉土與傳統藝術的維護發揚工作，提升民族藝師的社會地位，提倡精緻歌仔戲，戲曲創作與學術理論成果斐然，為學界與藝文界培養代代優秀人才，推動戲曲藝術向前邁進，感佩大師一生春風化雨、開枝散葉的貢獻。
世新大學校長陳清河提到，曾永義叱咤文壇超越半世紀，研究領域橫跨京劇、崑曲、歌仔戲、客家戲等，卓越成就令人仰之彌高，被譽為文壇巨人。曾永義於世新中文系任教逾18年，藉自身豐富學識，培育新一代文學人才，替世新增添不少光榮，近年亦回饋師生，在世新圖書館長年展出其歷年著作、獎盃、照片等文物，對世新的付出有著重要地位。
世新大學中文系主任周玉山說，曾永義為本校700多位教師裡最大的一張名片，對世新中文系挺立20多年的貢獻更大，有不少頂大畢業的碩士生，為了追隨曾永義，選讀世新中文系博士班。「人壽有時而盡，而文章無窮」，周玉山指出，很少人如曾永義一般擁有不朽的文學生命，著作不斷，據他所知，曾永義仍有新書準備出版，忽然地離世令人感傷。
台灣戲曲學院表示，曾永義生前與該校淵源深厚，學校京劇團製作過許多膾炙人口的戲曲作品，都由曾永義擔任編劇。縱橫天下「韓非．李斯．秦始皇」受疫情影響，延至今年10月14日在台灣戲曲中心大表演廳演出，眼看再過幾日，曾永義就能看見自己的作品，怎料竟成遺作，戲曲界一片哀悼，相當不捨。
縱橫天下「韓非．李斯．秦始皇」是曾永義因緣際會「選題而作」，曾永義生前曾表示，這3名響噹噹的歷史人物，雖然彼此都有關係，但一位是集法家大成的學者、一位是以帝王術致富貴功名的權臣、一位是叱吒統一天下的暴君，3位看似有高低，「其實是鼎足而立」。
曾永義說，要寫韓非、李斯、秦始皇，「前提要深入探討，弄清他們的生平事跡、性情襟抱和時代背景，如此下筆，才不致走火入魔、貽笑大方。」
曾永義口中永遠的第一女主角朱民玲得知曾永義逝世後，淚流不止。她說，過去與曾永義合作新編崑劇「蔡文姬」、「二子乘舟」、「雙面吳起」以及縱橫天下「韓非．李斯．秦始皇」等，「老師非常疼惜演員，也致力將作品帶到對岸演出，作為文化交流的根基」。
台灣戲曲學院邀請還不認識這位文學泰斗的民眾走進劇場，觀賞這齣等待2年的戲曲作品，緬懷曾永義的文學造詣。