「護國神山」台積電能抵禦中國？張忠謀示警台海開戰後果

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同時張忠謀也間接向中國官方喊話，稱若有人的首要目標是為了兩岸民生與國家的經濟福祉，「或許就會克制自己選擇不動用武力」。
該報導提及台灣與中國、美國的關係近期出現重大變化，尤其是在美國眾議院長裴洛西訪台後，中國進行圍台8日的軍武威嚇，美國總統拜登則回應宣示會保護台灣，其中自然不乏與台灣的半導體產業有關。包含中國在內，全球有許多國家都仰賴台積電等晶片製造商提供關鍵晶片，從蘋果手機、個人電腦到汽車零件等產業皆能看出台灣作為能夠晶片重鎮的獨特地位。
此外，主持人也提問萬一北京依其宣稱的「一中政策」，打算強行將台積電收歸國有後果又會如何，張忠謀對此則含蓄回應，若台海真的發生戰爭，「那麼我們現在所有的一切都將被毀滅。」
外媒報導提到，中國大陸不斷承諾，統一後會給予台灣足夠程度的自由空間，但從香港的例子來看，事實卻不如想像般美好，香港從2019年開始被北京步步緊縮自由空間，進而引發大規模抗爭和出走潮。
《CBS》在節目中也訪問到為何許多台灣人對於來自中國的武力威脅「特別淡定」，其中一名受訪者形容中國的威脅就像是全球暖化，「你知道問題在哪，你也知道問題可能更加惡化，但多數人還是得繼續過生活」，報導內也提出香港作為例子，指出中國對「一國兩制」的承諾如今看來卻是逐步限縮自由空間，雖然中國保證統一台灣後會維持現狀，但實際從香港的情況來看並非如此。