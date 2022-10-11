俄羅斯空襲烏克蘭釀平民傷亡　外交部譴責戰爭暴行

烏克蘭首都基輔等地昨日再度遭到俄羅斯飛彈大規模空襲，至少造成11人死亡、64人受傷，俄羅斯當局宣稱，向烏克蘭多地發動飛彈攻擊，是為了報復烏克蘭炸毀克里米亞大橋的「恐怖主義行為」。外交部今（11）日嚴厲譴責俄羅斯空襲烏克蘭造成無辜平民傷亡。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆表示，俄羅斯於昨日起以飛彈無差別襲擊烏克蘭首都基輔及全國各大城市非軍事目標，並企圖摧毀烏克蘭的能源基礎設施，造成烏國無辜平民大量傷亡與巨大損失，中華民國台灣政府對俄國違反聯合國憲章以和平方式解決爭端原則，並構成《羅馬規約》戰爭罪及侵略罪等暴行予以強烈譴責。
外交部表示，對於遭受俄國無端攻擊而失去家人的烏克蘭家庭，我國政府表達誠摯哀悼及由衷慰問。俄軍血腥非人道的攻擊行動，讓世人看見俄羅斯威權政府以武力非法擴張、侵略踐踏他國領土、恣意戕害人權的邪惡本質；台灣再次堅定支持民主陣營一致反對俄羅斯入侵烏克蘭的立場，矢言共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以維護全球的和平與穩定。
外交部表示，鄭重呼籲俄羅斯尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，儘速以和平及理性的對話化解爭議；台灣將繼續善盡國際社會成員的責任，與理念相近國家深化合作，採取必要的因應作為，協助烏克蘭守土衛國，讓烏克蘭人民早日恢復往昔平靜的生活。