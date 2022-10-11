在野聯盟批國軍行政不中立 基進黨：不要看到黑影就開槍
高雄市國民黨議員邱于軒、台灣基進議員候選人楊佩樺選戰打得激烈，邱于軒近期接獲民眾檢舉，似有現役軍人於步訓部營區內發展政治組織，民眾黨參選人陳妙真呼籲步訓部不要敷衍了事，輕率處理，讓國防部變成國防「布」。楊佩樺則表示，針對邱于軒指控其丈夫違反行政中立原則，是非常荒謬，且施壓基層國軍的行為非常惡劣。
高雄市在野大聯盟國民黨籍邱于軒議員、無黨籍徐尚賢議員參選人、民眾黨籍陳妙真議員參選人今天在陸軍訓練指揮部前召開記者會同聲抗議國軍違反行政中立，並「疑似」在步兵訓練指揮部中發展組織，嚴重影響國軍紀律。民眾黨參選人陳妙真律師質疑，國家行政機關需要遵守法律，國防法第六條規定，現役軍人不得下列行為：擔任政黨、政治團體或公職候選人提供之職務，這樣的行為不會影響基層士氣?
楊佩樺表示，她先生正因秉持行政中立原則，並未參與自己的任何競選活動，包含決策的過程，所以先生也不了解以過去的紀念照作為競選看板使用一事，該張照片是因為當初結婚時兩人沒錢拍婚紗，因此在高雄新地標落成時，分別身穿護士服與軍服拍攝紀念照。這張照片別具意義，因此後來自己決定作為看板照片使用，但先生並不知情。當軍方接到檢舉時，向先生了解情況，也了解這並非自發行為，因此僅轉告撤下，先生並無違法情事。
台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁表示，台灣基進並沒有給予任何現役軍人職務，也未迫使和干涉個人休假時間的行為，在此嚴正聲明與澄清，沒有違反任何國防法的規定，不要看到黑影就開槍，對基層抹黑追殺。