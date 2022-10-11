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Jaguar推出F-Type 75向燃油跑車道別

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-10-11 12:25:20

Jaguar之前就預告將於2025年轉為電動品牌，同時也會推出三款電動休旅車款，這也代表著燃油車已進入倒數時刻，對此Jaguar推出F-Type 75來向燃油跑車道別。

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Jaguar於2021年2月發表Reimagine全球策略，當時就預告2025年將轉型為純電品牌，而今年六月則得知2025年Jaguar還會帶來三款全新電動休旅車，這也代表著現行燃油車已進入倒數時刻，對此Jaguar推出F-Type 75來向燃油跑車道別，同時也是車迷最後珍藏的機會。

Jaguar近日推出F-Type 75車型。
Jaguar近日推出F-Type 75車型。
F-Type 75共有F-Type 75 Coupe、F-Type 75 Convertible與F-Type R 75 Coupe三種車型，分別取代P450 R-Dynamic Coupe/Convertible、F-Type R。
F-Type 75共有F-Type 75 Coupe、F-Type 75 Convertible與F-Type R 75 Coupe三種車型，分別取代P450 R-Dynamic Coupe/Convertible、F-Type R。
為顯獨特性F-Type 75車型於前輪拱配置75銘牌，及亮黑色20吋輪圈，廠徽也改為黑化處理，並提供Giola Green車色，儀表平台與門檻踏板更附有F-Type輪廓圖案。F-Type R 75 Coupe車型配備前265/35 ZR20、後305/30 ZR20 Pirelli P Zero 輪胎，及前六後四卡鉗和前398mm後380mm陶瓷碳纖維碟盤。

此次F-Type 75共有三種車型，其中F-Type 75 Coupe與F-Type 75 Convertible分別取代P450 R-Dynamic Coupe/Convertible，F-Type R 75 Coupe則取代F-Type R，售價方面分別為F-Type 75 Coupe（183,200美元）、F-Type 75 Convertible（188,450美元）、F-Type R 75 Coupe（ 284,550美元）。

F-Type 75車型皆配置亮黑20吋輪圈，同時廠徽飾蓋也採黑化處理。
F-Type 75車型皆配置亮黑20吋輪圈，同時廠徽飾蓋也採黑化處理。
儀表平台與門檻踏板附有F-Type輪廓圖案。
儀表平台與門檻踏板附有F-Type輪廓圖案。

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